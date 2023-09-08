Эксперт объяснил, почему нельзя заправлять постель по утрам

Некоторых с детства приучают заправлять постель сразу после пробуждения. Однако на самом деле такую привычку нельзя назвать полезной, заявил изданию The Sun эксперт по сну Мартин Сили.

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По словам специалиста, заправленная постель приводит к более активному размножению пылевых клещей. Регулярное взаимодействие с ними, в свою очередь, грозит развитием различных заболеваний – например, астмы и аллергии.

Как объяснил Мартин Сили, в кровати остаются частички кожи и пота, которые являются идеальной средой обитания для клещей. По этой причине после пробуждения не стоит спешить наводить порядок: лучше оставить все, как есть, чтобы постельное белье немного проветрилось.

Для большего эффекта, отмечает эксперт, можно обеспечить попадание солнечного света на кровать, который естественным образом ее продезинфицирует.