Эксперт объяснил, почему нельзя заправлять постель по утрам

Эксперт объяснил, почему никогда не следует заправлять постель сразу после пробуждения
Некоторых с детства приучают заправлять постель сразу после пробуждения. Однако на самом деле такую привычку нельзя назвать полезной, заявил изданию The Sun эксперт по сну Мартин Сили.
По словам специалиста, заправленная постель приводит к более активному размножению пылевых клещей. Регулярное взаимодействие с ними, в свою очередь, грозит развитием различных заболеваний – например, астмы и аллергии.
Как объяснил Мартин Сили, в кровати остаются частички кожи и пота, которые являются идеальной средой обитания для клещей. По этой причине после пробуждения не стоит спешить наводить порядок: лучше оставить все, как есть, чтобы постельное белье немного проветрилось.
Для большего эффекта, отмечает эксперт, можно обеспечить попадание солнечного света на кровать, который естественным образом ее продезинфицирует.
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