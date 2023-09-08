Диетолог назвала главные мифы о питании

Врач диетолог-эндокринолог Юлия Бурякова перечислила главные ошибки, которые допускают люди при правильном питании.

© СОВА

Первый миф - похудение - это сильное снижение калоража

Видео дня

По мнению диетолога, строгая диета с очень низким дневным калоражем может не только не помочь в похудении, но еще и усугубить ситуацию.

Она считает, что женщине нефизиологично питаться на 1000 калорий в день. Минимальная суточная норма для нее - хотя бы 1200 калорий, а для мужчин - 1500 калорий.

Она продолжила: - Слишком низкий калораж становится настоящим стрессом для организма и приводит к энергосбережению. Первое время человек теряет вес, однако потом из-за стресса происходит замедление скорости метаболизма, и наступает "весовое плато", из которого сложно выйти. Особенно это опасно для тех, кто помимо такой экстремальной диеты занимается спортом, тратя на это много энергии.

Второй миф - полное исключение из рациона определенных продуктов

Врач уверена, что большинство продуктов могут быть как лекарством, так и ядом, все зависит от дозировки.

Она пояснила: - Огурцы - прекрасный продукт для диетического питания, поскольку низкокалорийны и с большим количеством воды. Они стимулируют кишечник, улучшают состояние липидного спектра. Однако они вредны при заболеваниях ЖКТ. От картофеля и помидоров польза тоже есть. Помидоры, как и любые ярко окрашенные овощи и фрукты, содержат огромное количество антиоксидантов, ликопин и много клетчатки. Нежелательны при обострении аутоиммунных заболеваний и заболеваний печени и желчного пузыря. Картофель тоже великолепный продукт, богатый клетчаткой и калием. Однако он крахмалистый, поэтому людям с ожирением и сахарным диабетом нужно отнестись к нему с осторожностью. Какие продукты можно человеку, а какие - нет, решается индивидуально.

При этом, добавила Бурякова, много мифов ходит вокруг сала. Обычно его советуют исключить худеющим людям. Однако, помимо насыщенных жиров, в нем есть полиненасыщенные жиры, а также олеиновая кислота, которой богаты оливковое масло и авокадо, и много витамина К.

Основная опасность - калорийность продукта (900 килокалорий в 100 граммах продукта). Для фигуры безопасны всего десять граммов сала в день. А вот от колбасы и других полуфабрикатов лучше всего отказаться.

Третий миф - пропуск приема пищи

Диетолог уверена, что это грубая ошибка, которая приведет к прибавке веса. Если, к примеру, перестать ужинать. Оказалось, регулярное питание очень важно, так как оно обеспечивает хорошую скорость метаболических процессов и устойчивый вес, а также способствует хорошему желчеоттоку и перевариванию пищи.

Бурякова заявила: - Если пропускать завтрак или ужин, скорость метаболизма может замедлиться, желчеотток нарушиться, а вес будет увеличиваться.

Четвертый миф - на вегетарианском питании худеют

Диетолог-эндокринолог отметила, что вегетарианство ведет к переизбытку углеводов из-за снижения белка, а это способствует набору веса, а не его снижению.

Пятый миф - углеводы вредны

Многие худеющие отказываются от углеводов, а некоторые самостоятельно назначают себе кетодиету.

Врач объяснила: - Полностью отказываться от углеводов мы не должны, поскольку это основа питания. Оправдан шаг к отказу от добавленного рафинированного сахара, поскольку без него человек может прожить, однако сложные сахара, содержащиеся во фруктах и сухофруктах, должны присутствовать в нашем питании. Кетодиета, при которой человек отказывается от углеводов, может нанести серьезный вред здоровью. На фоне нее у людей часто развивается стойкое повышение уровня холестерина.

Дело в том, что происходит закисление внутренней среды, что приводит к нарушению утилизации холестерина.

Миф шестой - от зеленого чая худеют

Выяснилась, что ничего общего со снижением веса напиток не имеет. Диетолог пояснила, что зеленый чай обладает мочегонным действием, но не снижает вес. К уменьшению жировой массы не приведет ни обычный чай, ни чай для похудения.

Миф седьмой - протеиновые батончики - часть здорового питания