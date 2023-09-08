Диетолог назвала главные мифы о питании
Врач диетолог-эндокринолог Юлия Бурякова перечислила главные ошибки, которые допускают люди при правильном питании.
Первый миф - похудение - это сильное снижение калоража
По мнению диетолога, строгая диета с очень низким дневным калоражем может не только не помочь в похудении, но еще и усугубить ситуацию.
Она считает, что женщине нефизиологично питаться на 1000 калорий в день. Минимальная суточная норма для нее - хотя бы 1200 калорий, а для мужчин - 1500 калорий.
Она продолжила: - Слишком низкий калораж становится настоящим стрессом для организма и приводит к энергосбережению. Первое время человек теряет вес, однако потом из-за стресса происходит замедление скорости метаболизма, и наступает "весовое плато", из которого сложно выйти. Особенно это опасно для тех, кто помимо такой экстремальной диеты занимается спортом, тратя на это много энергии.
Второй миф - полное исключение из рациона определенных продуктов
Врач уверена, что большинство продуктов могут быть как лекарством, так и ядом, все зависит от дозировки.
Она пояснила: - Огурцы - прекрасный продукт для диетического питания, поскольку низкокалорийны и с большим количеством воды. Они стимулируют кишечник, улучшают состояние липидного спектра. Однако они вредны при заболеваниях ЖКТ. От картофеля и помидоров польза тоже есть. Помидоры, как и любые ярко окрашенные овощи и фрукты, содержат огромное количество антиоксидантов, ликопин и много клетчатки. Нежелательны при обострении аутоиммунных заболеваний и заболеваний печени и желчного пузыря. Картофель тоже великолепный продукт, богатый клетчаткой и калием. Однако он крахмалистый, поэтому людям с ожирением и сахарным диабетом нужно отнестись к нему с осторожностью. Какие продукты можно человеку, а какие - нет, решается индивидуально.
При этом, добавила Бурякова, много мифов ходит вокруг сала. Обычно его советуют исключить худеющим людям. Однако, помимо насыщенных жиров, в нем есть полиненасыщенные жиры, а также олеиновая кислота, которой богаты оливковое масло и авокадо, и много витамина К.
Основная опасность - калорийность продукта (900 килокалорий в 100 граммах продукта). Для фигуры безопасны всего десять граммов сала в день. А вот от колбасы и других полуфабрикатов лучше всего отказаться.
Третий миф - пропуск приема пищи
Диетолог уверена, что это грубая ошибка, которая приведет к прибавке веса. Если, к примеру, перестать ужинать. Оказалось, регулярное питание очень важно, так как оно обеспечивает хорошую скорость метаболических процессов и устойчивый вес, а также способствует хорошему желчеоттоку и перевариванию пищи.
Бурякова заявила: - Если пропускать завтрак или ужин, скорость метаболизма может замедлиться, желчеотток нарушиться, а вес будет увеличиваться.
Четвертый миф - на вегетарианском питании худеют
Диетолог-эндокринолог отметила, что вегетарианство ведет к переизбытку углеводов из-за снижения белка, а это способствует набору веса, а не его снижению.
Пятый миф - углеводы вредны
Многие худеющие отказываются от углеводов, а некоторые самостоятельно назначают себе кетодиету.
Врач объяснила: - Полностью отказываться от углеводов мы не должны, поскольку это основа питания. Оправдан шаг к отказу от добавленного рафинированного сахара, поскольку без него человек может прожить, однако сложные сахара, содержащиеся во фруктах и сухофруктах, должны присутствовать в нашем питании. Кетодиета, при которой человек отказывается от углеводов, может нанести серьезный вред здоровью. На фоне нее у людей часто развивается стойкое повышение уровня холестерина.
Дело в том, что происходит закисление внутренней среды, что приводит к нарушению утилизации холестерина.
Миф шестой - от зеленого чая худеют
Выяснилась, что ничего общего со снижением веса напиток не имеет. Диетолог пояснила, что зеленый чай обладает мочегонным действием, но не снижает вес. К уменьшению жировой массы не приведет ни обычный чай, ни чай для похудения.
Миф седьмой - протеиновые батончики - часть здорового питания
Юлия Бурякова отметила, что протеиновые батончики нужны для здорового быстрого питания. Если человек может полноценно питаться обычной домашней едой, то лучше придерживаться его. Если нет возможности нормально перекусывать, то батончик съесть можно. Однако он должен быть с хорошим составом, а за день нельзя есть больше двух батончиков, в идеале - один, пишет Тульская служба новостей.