Развеяны самые популярные мифы о микроволновых печах

Вопреки распространенному мнению, микроволновые печи не представляют опасности для здоровья, заявила врач Елена Малышева в эфире программы «Жить здорово» на Первом канале.

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По ее словам, волны, которыми нагревается пища, не выходят за пределы устройства благодаря специальным экранам.

В микроволновках, не оснащенных такими экранами, волны вырываются на расстояние до 1,5 метра, однако и они не наносят вреда организму.

Хирург-офтальмолог Михаил Коновалов объяснил, что основной частью микроволновых печей является магнитрон. Это устройство вырабатывает электромагнитные волны, которые заставляют молекулы воды в пище двигаться. Движение молекул выделяет энергию, в результате чего пища нагревается.

Врач подчеркивает, что продукты, в которых нет воды, нагреваться не будут. Генерирующиеся магнитроном волны не вырываются наружу благодаря специальным сеткам, установленным на дверце микроволновки. Неправильным также является представление о том, что волны от таких печей способны оседать в пище, подытожил он.

Специалисты также рассказали и о полезных свойствах микроволновок. Так, они нагревают еду значительно быстрее, благодаря чему в пище сохраняются полезные микроэлементы. В частности, они помогают сохранить витамины A, B и С. Особенно полезным является нагревание брокколи.

В чем преимущество разогревания в микроволновой печи? Оно очень короткое. Соответственно, скорость разрушения полезных веществ при температурной обработке резко уменьшается, основное количество витаминов сохраняется, — уточнил кардиолог Герман Гандельман.