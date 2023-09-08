Как стресс влияет на вес?

Врач-психотерапевт Наталья Уханова рассказала, как стресс может негативно повлиять на параметры веса, сообщает РИАМО. По ее словам, стрессы делятся на «вредные» и «полезные».

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«Положительные – когда мы переживаем реакцию на событие и приходим в норму, став устойчивее и сильнее. К примеру, активная тренировка – тоже стресс для тела и мышц. За несколько дней организм восстанавливается и мышцы наращивают свою силу и выносливость. «Вредный» стресс – тот, который для человека является слишком сильным, частым, продолжительным», – отметила Уханова.

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Также врач рассказала о том, что при недостатке времени или других ресурсов на восстановление стресс начинает «накапливаться» в психике и теле, что дает проблемы с активностью, здоровьем и настроением. Таким образом увеличивается риск появления апатии, эмоционального выгорания, болезней.

Когда происходит срыв адаптации, то организм начинает разрушаться из-за неспособности справиться со стрессами, страдает обмен веществ, гормональный фон, могут появиться заболевания, отчего может измениться и вес.

«Если вы заметили плохое самочувствие и значительное повышение или снижение веса – обязательно обратитесь к врачу. Если ожирение связано с заболеванием, то спортзала и диет точно будет недостаточно. Эндокринолог поможет пройти обследование и подобрать лечение в случае заболеваний гормональной системы и обмена веществ», – подчеркнула психотерапевт.

Лишний вес зачастую становится лишь следствием потребности в безопасности, тело обрастает защитным слоем. Большое число на весах способно вызывать следующие психологические проблемы: чувство собственной незначимости, ощущение беспомощности и беззащитности, а также страх близости как источника эмоциональной боли.

«В этом случае я рекомендую поработать с квалифицированным психологом или психотерапевтом. Важно разобраться, что вызвало психологические травмы, изменить отношение, как к себе, так и к возникающим ситуациям, а также сформировать другие, более здоровые механизмы защиты. Когда психический баланс будет восстановлен, может произойти и снижение веса, причем очень быстро и без особых сложностей», – сказала психогенетик.

Высокий индекс веса может быть напрямую связан с тревожностью. Переедание становится способом справляться с негативными эмоциями, компенсаторным методом, причем чем калорийнее и вреднее пища – тем для психики действенней.

Уханова утверждает, что «заедание» не решает корня проблемы и даже напротив – приносит дополнительные отрицательные эмоции. Врач предлагает в качестве альтернативы много ходить, регулярно совершать прогулки, делать физические упражнения – ведь тело отлично приспособлено для снятия волнений через движение. В процессе можно получить группу гормонов счастья: серотонин, дофамин и эндорфин.

В заключение психотерапевт сказала, что очень важно научиться работать со своим эмоциональным фоном, с чем может помочь специалист данной сферы.