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Диетолог Соломатина перечислила симптомы передозировки кофе

Врач-диетолог Елена Соломатина рассказала в беседе с порталом Москва 24, какие симптомы свидетельствуют о передозировке кофе.

Диетолог перечислила симптомы передозировки кофе
© Unsplash

Диетолог рассказала, что более четырех чашек бодрящего напитка в день способны вызвать тахикардию, тошноту, тремор, головную боль, сухость во рту и другие признаки обезвоживания.

Если выпить слишком много кофе, мочегонный эффект будет достаточно выраженный, а в связи с этим и признаки обезвоживания. В частности, спутанность сознания, неспособность нормально сосредоточиться, сухость во рту.

Елена Соломатина
Елена СоломатинаВрач-диетолог

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Помимо этого доктор предупредила о возможных проявлениях таких симптомов, как сонливость, плаксивость, раздражительность и диарея, так как кофетин оказывает влияние на нервную систему и нередко обладает послабляющим эффектом.

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