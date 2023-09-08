Когда выделения не в норме: всё о вагините

Гинеколог Степанова: белые и прозрачные выделения из влагалища — норма. Но женщины довольно часто сталкиваются с дискомфортом в этой зоне: может появиться зуд, жжение, сухость и другие симптомы, которые сильно мешают жить в привычном ритме. О том, что такое вагинит, как он проявляется и как лечить заболевание, рассказала акушер-гинеколог Алина Степанова.

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Что такое вагинит

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Кольпит (он же вагинит) — общий термин для болезней влагалища, которые вызваны инфекцией или нарушением нормальной флоры. Обычно он проявляется в виде аномальных выделений, запаха, зуда или сухости.

При этом оговоримся, что ежедневные выделения из влагалища — это норма. Они представляют собой физиологическую жидкость, которая образуется из клеток влагалища, шейки матки, бактерий, слизи и воды. Нормальными выделениями считаются белые, прозрачные, без запаха. Их количество в сутки может варьироваться в районе 1 чайной ложки (около 4 мл). Но, например, при беременности выделений больше. Также количество выделений растёт при приёме контрацептивов и за две недели до месячных. В менопаузу, напротив, их количество снижается.

Какие выделения нельзя считать нормой

С организмом что-то не так, если выделения сопровождаются одним из следующих симптомов:

у выделений неприятный запах, творожистая, или пенистая консистенция;

цвет выделений — зеленовато-жёлтый, серый или с кровью;

параллельно есть зуд, отёчность или покраснение при входе во влагалище или на наружных половых органах;

ощущается боль при половом акте, мочеиспускании или внизу живота.

Аномальные выделения: причины появления

Врач отметила, что ненормальные выделения из влагалища могут быть признаком инфекции, передающейся половым путём. Среди таких заболеваний — хламидиоз, трихомониаз, микоплазма гениталиум, папилломавирусная инфекция и генитальный герпес.

Также дискомфорт может возникнуть из-за нарушение микрофлоры влагалища — кандидоза, бактериального вагиноза или аэробного вагинита.

Среди других причин проблемных выделений:

реакция на тампон или презерватив;

реакция на мыло или лубрикант

изменения в организме, происходящие после менопаузы.

Как лечить вагинит

Степанова объяснила, что заниматься самолечением не стоит. Нужно идти ко врачу, который сможет выявить причину заболевания. Обычно для этого необходимо сдать анализы.

Если причина дискомфорта вызвана инфекцией, то половому партнёру тоже понадобится лечение, даже если жалоб у него нет. Если же причина, скажем, в кандидозе, то партнёру лечение не нужно.

Также врач отметила, что сдавать мазки на флору в качестве профилактики не стоит, а вот на инфекции, передающиеся половым путём (ИППП) не помешает.

Помимо этого, гинеколог посоветовала девушка перед новыми отношениями пройти следующие обследования:

мазок из влагалища на 4 ИППП (хламидиоз, гонорею, трихомониаз, микоплазма гениталиум);

мазок с пузырька или эрозии на генитальный герпес, если такие высыпания есть;

анализ крови на ВИЧ, cифилис, гепатит В и С.

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Ранее гинеколог московской клиники DocMed Дарья Шишкина рассказала, что зуд, жжение и дискомфорт в области влагалища — это как раз симптомы молочницы. Многие женщины, сходив раз ко врачу, дальше лечат её сами. Правда, нередки случаи, когда проблема даже после лечения возвращается снова и снова. Одной таблетки, как говорят в рекламе, не хватает.