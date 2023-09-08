Осенняя хандра: что это и как с ней бороться

15 млн граждан нашей страны пребывают в глубокой депрессии, об этом сообщила гендиректор АСИ (Агентство стратегических инициатив) Светлана Чупшева. Тоскливая осень уже на подходе, и «Клопс» решил поговорить с психологами и разобраться, чем отличается «осенняя хандра» от депрессии и как с ней бороться.

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Чем отличаются

«Осенняя хандра — это состояние, когда сниженный фон настроения вызван изменением климатических условий и характеризуется подавленностью и усталостью. Такое состояние быстро проходит», — рассказал специальный психолог Евгений Ипатов. Он объяснил, что депрессия — это клиническое заболевание и одним из показателей его является длительность сниженного фона настроения. Когда «невозможно встать с кровати» на протяжении 7-14 дней, нужно обращаться к специалисту.

Елена Болдырева сообщила, что это состояние появляется из-за смены сезона, нехватки солнечного света и изменения погодных условий.

«Это связано с физиологическими факторами и нашей связью с природой: когда постоянно идут дожди и увеличивается длина тёмного времени суток, меньше становится солнца и витамина D, которые играют важную роль в обмене веществ», — объяснила практический психолог, гештальттерапевт Елена Болдырева.

Как избежать осенней хандры

Эксперты дали несколько советов, как избежать осенней хандры:

Наладить режим дня, сна и отдыха;Правильно питаться: есть много фруктов и овощей, принимать витамины;Добавить физической активности на свежем воздухе, чтобы организм лучше насыщался кислородом;Делать вещи, которые возвращают ресурсное состояние. Например, слушать музыку, которая точно поднимает настроение. Здесь очень важно найти индивидуальный способ спасения от уныния.

Евгений Ипатов посоветовал завести собаку, если совсем тяжело подняться утром и вытащить себя на улицу.