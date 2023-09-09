Тяжелый токсикоз может привести к выкидышу

Вообще токсикоз — это обычное явление, и беременным, как правило, не стоит его пугаться. Он наступает примерно на 4–8-й неделе, сопровождается тошнотой и рвотой, а к 12–14-й неделе женщине становится лучше, и токсикоз отступает.

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Но так бывает не всегда. О том, во что могут вылиться случаи тяжёлого токсикоза, написала «Газета.Ru».

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Токсикоз при беременности: чем он опасен

В целом токсикоз обусловлен тем, что организм приспосабливается к состоянию беременности. Поэтому его немножко «потряхивает», но потом всё нормализуется. При этом, как рассказал акушер-гинеколог Денис Банный, токсикоз, проявляющийся во втором и третьем триместре, стоит вынести за скобки. В этом случае повышается риск того, что процесс пройдёт тяжело. Определить, что токсикоз выходит за рамки нормального, совсем несложно. В таких случаях женщина: теряет более 5% массы тела; испытывает рвотные позывы по 10–15 раз в день (в норме их должно быть не больше трёх); не может пить и есть. К врачу следует обращаться незамедлительно. Тяжёлый токсикоз приводит в лучшем случае к обезвоживанию, а в худшем — к отказу внутренних органов и выкидышу.

Опасность преэклампсии

Кстати, если рвота с тошнотой не прекратились или появились снова после 22-й недели — это может быть признаком преэклампсии, очень серьёзного осложнения. При преэклампсии у женщины резко повышается давление, начинают барахлить сердце и почки, а в моче появляется много белка. Если ситуацию запустить, то это может привести к недостаточности сразу нескольких органов, а то и к смерти женщины с ребёнком.

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