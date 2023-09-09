Дерматолог объяснила, как избежать сухости после купания

Купание, будь то в море, бассейне или ванной, — одно из самых доступных удовольствий в жизни. Вода расслабляет и придаёт энергии.

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Но как быть, если после контакта с ней беда с кожей — сухость, стянутость и другие неприятные ощущения. Об этом рассказала дерматолог DocDeti и DocMed Екатерина Кандинская.

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Сухость кожи после воды

Врач объяснила, что после купания может возникать сухость — это довольно частая реакция. Это возникает из-за дезинфицирующих средств, которые добавляют в воду. После них кожа может сохнуть и чесаться. Есть даже такое явление как ксероз пловца, добавила Кандинская. Это нарушение липидного слоя кожи и потеря влаги. Такая проблема обычно возникает у профессиональных пловцов. Решить проблему несложно, достаточно найти свой эмолент — увлажняющий крем, можно наносить либо до, либо после купания. Неприятные ощущения должны уйти.

Обострение хронических болячек из-за воды

Кандинская напомнила, что регулярный контакт с водой может усугубить течение и без того неприятных кожных болячек вроде экземы, атопического дерматита и ихтиоза. Хлорка в бассейне тоже сыграет в этом вопросе свою роль. Интересно, что иногда эффект получается обратным — некоторые пациенты после купания чувствуют себя лучше, чем до, даже в воде с хлоркой. Решить проблему поможет только дерматолог. Здесь многое зависит от того, как протекает заболевание, но увлажняющие кремы точно не помешают.

Другие проблемы

Бикини-фолликулит

При фолликулите кожа покрывается гнойничковыми высыпаниями, воспаление начинается в зоне волосяной луковицы. Обычно проблема возникает у тех, кто долго ходит в мокрых купальниках. И чаще всего проявляет себя в зоне бикини. Здесь тоже необходимо обратиться к специалисту, так как подручными средствами вопрос не решить.

Фолликулит джакузи

Его ещё называют фолликулитом «горячей ванны». Высыпания в этом случае появляются из-за горячей воды и бактерий Pseudomonas aeruginosa. Обычно покраснения проходят сами за 7–10 дней, но если нет, то лучше обратиться ко врачу. И да, помимо высыпаний могут проявляться и более выраженные симптомы — повышение температуры, озноб, увеличение лимфатических узлов.

Аквагенная крапивница

Это редкое заболевание — на сегодня описано всего 100 случаев. Высыпания в этом случае появляются от любой жидкости — море или слёзы — неважно. Иногда свою роль играет «солёность» воды, но обычно этот вид крапивницы проявляет себя в сочетании с другими. Поможет разобраться с дискомфортом только аллерголог.