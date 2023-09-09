Эксперты дали советы по достижению тонкой талии

Брукбраш отметил важность правильной осанки и выполнения упражнений на баланс, поскольку они позволят проработать зоны всего тела, но прежде всего задействуют поперечную мышцу живота и глубокие мышцы. Отмечается, что наиболее эффективны для достижения тонкой талии прыжки, движения, имитирующие метание копья или ядра, энергичные удары руками и ногами, работа с молотом, поскольку все они включают в работу мышц кора и пресса.