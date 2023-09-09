Как понять, что у вас аллергия: пять симптомов

Аллергическая реакция на какой-либо раздражитель проявляется двумя способами: через кожу в виде высыпаний, покраснения и зуда или через слизистые оболочки, вызывая отечность и слезоточивость, чихание, усиленное выделение секреции из носа.

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Как отличить аллергию от других заболеваний, рассказала «Вечерней Москве» отоларинголог Светлана Попова.

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Кожные проявления

Когда на поверхности кожи чувствуется зуд, чаще всего это реакция организма на контакт с аллергеном. Обычно он быстро проходит через какое-то время самостоятельно или после приема антигистаминных препаратов.

Но также зудящее ощущение может быть симптомом других серьезных заболеваний, например, болезни Боткина. Она сопровождается зудом, при этом сыпи, как при аллергии, нет. Также кожные покровы начинают приобретать желтоватый оттенок. При появлении зуда важно отследить и другие изменения в работе всех органов.

При попадании инфекции также может проявиться сыпь по телу, например, при острой лихорадке. Для лечения многих заболеваний используется терапия с несколькими лекарственными препаратами. У человека может обостриться реакция на одно из таких лекарств, а точнее, на конкретный компонент медикамента. Как правило, такая сыпь не зудящего характера и обычно проходит в течение нескольких дней после отмены провоцирующего препарата.

Также зуд, покраснение и шелушение характерны для таких кожных заболеваний, как псориаз, экзема и другие дерматиты. Это не аллергические проявления, а хронические аутоиммунные состояния, в которых повреждается кожный барьер.

Антигистаминными препаратами вылечить эти заболевания нельзя, можно только слегка уменьшить дискомфорт на короткий период.

Аллергия на коже проявляется специфическими покраснениями, очаги обычно среднего вида, сыпь не выразительная и дополняется зудом. Возникнуть она может в любом возрасте.

Слизистые проявления

Через органы дыхания и зрения аллергия протекает без особого зуда. При этом в глазах и носу могут быть ощущения жжения и щипания. Обычно симптомы выражаются усиленной слезоточивостью и обильным выделением прозрачного секрета. Такую аллергию легко спутать с простудой.

Но при респираторном заболевании в дополнение человек почувствует слабость и вялость. Даже врачи сразу не всегда могут четко определить, аллергия это или ОРЗ. Необходимы дополнительные исследования симптомов, потому что схема лечения будет совершенно другой.

Важно отметить, что на фоне аллергии в организм может попасть какая-либо инфекция и вирус, поскольку иммунитет ослаблен и слизистая воспалена. По этой причине необходимо как можно быстрее успокоить реакцию на раздражитель, так как, например, аллергический ринит может перерасти в острое респираторное заболевание, если эпизоды будут повторяться слишком часто.