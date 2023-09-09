Нутрициолог назвала важный продукт для женского здоровья

Включение его в рацион позволяет нормализовать гормональный фон.

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«Авокадо — это фрукт, который растёт в жарком климате на вечнозелёном дереве в форме груши с большой косточкой внутри. Все части продукта, кроме мякоти, ядовиты», — нутрициолог, диетолог, руководитель фитнес-проекта JK.

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В последние годы в нашей стране авокадо стал очень популярным благодаря вкусу и пользе для здоровья. Особенно важно включать его в рацион женщинам, поскольку он содержит множество витаминов, минералов и полезных жиров для красоты и здоровья.

Поддержание гормонального фона в норме

Женщинам авокадо помогает поддерживать гормональный баланс, потому что в нём много мононенасыщенных жиров, способствующих выработке и регуляции гормонов.

Авокадо поддерживает репродуктивное здоровье и баланс эстрогена, прогестерона и других гормонов, а также нормализует регулярность менструального цикла и облегчает симптомы, связанные с гормональным дисбалансом.

Укрепление сердечной системы

Авокадо полезен для сердца, так как является источником калия — минерала, который помогает регулировать уровень артериального давления и снижает риск гипертонии и инсульта. Мононенасыщенные жиры снижают уровень «плохого» холестерина, что способствует общему укреплению сердца.

Также авокадо крайне полезен женщинам, которые занимаются спортом и ведут активный образ жизни, потому что продукт улучшает циркуляцию крови.

Красота кожи, волос и ногтей

Авокадо полезен для кожи и волос, его даже часто называют «природным увлажняющим кремом». Витамины С и Е, содержащиеся в продукте, являются мощными антиоксидантами, защищающими кожу от экологического загрязнения и ультрафиолетового излучения.

Кроме того, авокадо содержит биотин — витамин, способствующий здоровью волос и ногтей. При регулярном его употреблении вы заметите, что волосы станут крепкими и блестящими, а кожа — упругой и гладкой.

Контроль веса

Несмотря то что авокадо — довольно высококалорийный фрукт (около 200 ккал на 100 г), он обладает высокой пищевой ценностью, так как в нём содержатся клетчатка и полезные жиры. Благодаря этому мы быстро насыщаемся, не переедаем и таким образом контролируем свой вес.

Лучший фрукт для беременных

Авокадо — это отличный выбор для беременных женщин и тех, кто планирует зачатие ребёнка. Продукт является источником фолиевой кислоты и витамина B, в которых нуждается будущая мать. Умеренное потребление этих веществ снижает риск дефектов нервной трубки и способствует нормальному развитию плода.

Авокадо также содержит необходимые питательные вещества — витамин К, С и калий, поддерживающие хорошее состояние матери и ребёнка.