Как питаться осенью, чтобы не набрать вес

В осенний период многие начинают набирать вес — это часто бывает связано со сменой климата и перееданием.

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В результате многие теряют стройную фигуру. Какой рацион должен быть осенью, чтобы сохранить тонкую талию, «Вечерней Москве» рассказала врач-диетолог Елена Соломатина.

Одного лишь спорта недостаточно

Как отметила эксперт, сегодня существует масса различных диет, позволяющих сохранять подтянутость:

— Один лишь спорт далеко не всегда позволяет убрать жир со сложных зон. Стоит вспомнить, что сам по себе жир, который откладывается, бывает висцеральным — внутренним и тем, который откладывается на бедрах по женскому типу.

Первый вариант можно встретить как у дам, так и мужчин. Второй вариант распространен у женского пола. Эксперт отметила, что жировые массы, откладываемые на женских бедрах, напрямую связаны с эстрогеном — женским половым гормоном:

— Он не вреден, наоборот, он дает силы выносить и родить ребенка. Но с точки зрения эстетики он вызывает дискомфорт, поэтому девушки пытаются от него избавиться.

Дело в том, что жир распределяется у полов по-разному.

— У женщин проблемная зона — бедра, — сказала врач. — А вот у мужчин это живот.

Осенний рацион

Итак, как же питаться в осенний период, чтобы не набрать лишних килограммов?

— Для этого нужно сохранять или переходить на частое дробное питание. Нужно включить в рацион много клетчатки: свежие овощи, фрукты, салаты и цельнозерновой хлеб, — продолжила эксперт.

Непременно нужно отказаться от простых углеводов, жареной пищи. Все это стоит заменить на термически обработанную пищу — вареную или запеченную.