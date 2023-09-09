Четыре простых шага: как питаться осенью, чтобы не набрать вес
В осенний период многие начинают набирать вес — это часто бывает связано со сменой климата и перееданием.
В результате многие теряют стройную фигуру. Какой рацион должен быть осенью, чтобы сохранить тонкую талию, «Вечерней Москве» рассказала врач-диетолог Елена Соломатина.
Одного лишь спорта недостаточно
Как отметила эксперт, сегодня существует масса различных диет, позволяющих сохранять подтянутость:
— Один лишь спорт далеко не всегда позволяет убрать жир со сложных зон. Стоит вспомнить, что сам по себе жир, который откладывается, бывает висцеральным — внутренним и тем, который откладывается на бедрах по женскому типу.
Первый вариант можно встретить как у дам, так и мужчин. Второй вариант распространен у женского пола. Эксперт отметила, что жировые массы, откладываемые на женских бедрах, напрямую связаны с эстрогеном — женским половым гормоном:
— Он не вреден, наоборот, он дает силы выносить и родить ребенка. Но с точки зрения эстетики он вызывает дискомфорт, поэтому девушки пытаются от него избавиться.
Дело в том, что жир распределяется у полов по-разному.
— У женщин проблемная зона — бедра, — сказала врач. — А вот у мужчин это живот.
Осенний рацион
Итак, как же питаться в осенний период, чтобы не набрать лишних килограммов?
— Для этого нужно сохранять или переходить на частое дробное питание. Нужно включить в рацион много клетчатки: свежие овощи, фрукты, салаты и цельнозерновой хлеб, — продолжила эксперт.
Непременно нужно отказаться от простых углеводов, жареной пищи. Все это стоит заменить на термически обработанную пищу — вареную или запеченную.
Кроме того, диетолог рекомендует восстановить режим сна и отказаться от употребления сладостей в большом количестве.