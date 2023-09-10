Названа комбинация лекарств, повышающая риск тромбов у женщин

Ученые из Нью-Йоркского университета в Бруклине выяснили, что сочетание некоторых противозачаточных таблеток и обезболивающих (нестероидных противовоспалительных) может повысить риск образования тромбов у женщин. Исследование опубликовано в журнале BMJ.

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В исследовании приняли участие 2 миллиона женщин из Дании от 15 до 49 лет. Анализ их медицинских данных показал, что использование таблеток или других противозачаточных средств с эстрогеном повышало риск развития тромбов в ногах или легких. С 1996 по 2017 год у более чем 8700 женщин образовался тромб в вене ноги или в легком.

Кроме того, риск образования тромба увеличивался еще больше, если женщины также использовали нестероидные противовоспалительные препараты — распространенные обезболивающие, к которым относятся ибупрофен и напроксен.

Авторы подчеркнули, что несмотря на повышение относительно риска тромбообразования, абсолютный риск оставался низким.

Женщинам, принимающим гормональные противозачаточные средства, не стоит беспокоиться о применении нестероидных противовоспалительных в течение короткого периода. Кроме того, риск тромбобразования при приеме противозачаточных намного ниже, чем во время беременности или через несколько месяцев после родов.