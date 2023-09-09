Врач рассказала, вредно ли часто мыть голову на самом деле

Согласно распространенному мнению, частое мытье головы может ухудшить состояние волос. Так ли это на самом деле, "Аргументам и Фактам" рассказала дерматолог Ирина Кондрахина.

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По словам специалиста, суждение "чем чаще мыть голову, тем быстрее она жирнится" является неверным. Обычно причина кроется в неправильно подобранном шампуне, уточнила врач.

Вместе с тем она обратила внимание, что ни один шампунь не сделает выработку кожного сала меньше в том случае, если человек является обладателем жирного типа головы.

"Чтобы волосы выглядели ухоженными, при мытье необходимо использовать бальзамы, кондиционеры и маски для волос. Эти средства обеспечивают увлажняющий и питательный эффект и обладают кислым PH, который нейтрализует щелочь от шампуня", – резюмировала дерматолог.