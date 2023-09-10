Врач назвала 10 способов похудеть без диет

Daily Express: оставаться активным и здоровым помогают повседневные дела . Доктор Зои Уильямс рассказала, как изменить свой образ жизни, чтобы получить максимальный результат — и для здоровья, и для фигуры. Очень стараться или от чего-то отказываться не придётся, лишь внести некоторые коррективы в то, что вы и так уже делаете буквально каждый день.

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Как каждый день поддерживать себя в форме

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Застилание кровати. По словам Уильямс, это отличный способ мягко разбудить тело, снизить стресс и повысить настроение перед началом дня. Хотя обычно утром заправлять кровать как раз и не хочется. Приготовление еды. Суп сам себя не сварит, поэтому когда вы им занимаетесь — работает всё тело: достали кастрюлю, помыли сковородку, нарезали овощи и т. д. Уборка дома. Включите любимую музыку и действуйте. Получится лёгкая кардиотренировка для всего тела. Вытирание пыли/мытьё окон. В процессе вам приходится тянуть руки и активно ими двигать — в общем-то, верхняя часть тела воспринимает это, как будто вы в спортивном зале. Кроме того, мытьё окон — это ещё и тренировка равновесия. Мытьё автомобиля. А в этом случае уже работает всё тело. Соответственно, если вы моете машину сами. Мытьё посуды/разгрузка посудомоечной машины. По словам врача, это лёгкая ежедневная кардиотренировка, в которой задействованы мышцы корпуса, рук и ног. Игра с домашними животными или детьми. В движении всё тело может быть задействовано, и в итоге это может быть весёлой и естественной тренировкой. Разговор по телефону. Не обязательно сидеть в это время на диване, встаньте и начните ходить по комнате — вот и новая физическая активность. Работа в саду — это комплексная тренировка: там и приседания, и наклоны, и подъёмы и вытягивания рук. Ношение тяжестей. Перенос тяжёлых сумок с продуктами из супермаркета домой — это замаскированное сочетание кардио и тяжелой атлетики, отметила врач.

Помогают ли похудеть мочегонные

Мочегонные препараты нужны для того, чтобы выводить из организма жидкость, а не для каких-то других целей. Их назначают, например, при гипертонии, сердечной недостаточности и ряда заболеваний почек.

Если же пить мочегонные как вздумается, это может плохо закончиться. Например, комой, предупредил в беседе с «Секретом фирмы» врач общей практики сервиса доказательной медицины DocMa Сергей Максаков.

Вот какие последствия возможны: