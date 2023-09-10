Запасаемся жиром: найдены причины нарушений пищевого поведения

Почему мы заедаем стресс и что с этим делать.

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Мы все мечтаем хоть немного похудеть, для чего в сотый раз садимся на очередную диету, чтобы спустя время сорваться. Что не так с такой практикой и какие способы решения проблемы?

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Согласно недавним исследованиям, 85% жителей Москвы заедают стресс и придерживаются строгих диет, что может привести к сильным перееданиям и значительному набору веса после окончания диеты. А у 67% москвичей чувство насыщения после приема пищи приходит с задержкой, что приводит к систематическим перееданиям и, как следствие, набору веса.

Как выяснилось, наиболее частая причина таких перееданий — это мутация гена FTO. Данный ген отвечает за то, каким образом организм обрабатывает и использует энергию. У 80% также замечена мутация гена PPARG в сторону повышенной склонности к запасанию жира. Люди с данными мутациями генов нуждаются в срочной корректировке рациона питания.

Помимо этого, в рамках исследования было определено, что 65% жителей Москвы страдают от дефицита железа, витамина D и белка. При проведении мониторинга глюкозы отмечается, что такие люди часто страдают снижением уровня глюкозы крови ниже нормы во время сна. Как правило, утром такой человек просыпается уже уставшим, у него не хватает энергии на свою деятельность в течение дня, а также отмечается постоянное желание употребления простых углеводов и большого количества кофеина. Пока не будет восполнен дефицит и нормальный углеводный обмен (т. е. уровень глюкозы ночью и адекватная реакция на еду в течение дня) вес не будет снижаться даже при наличии «правильной» диеты. Подобный сегмент людей страдает от, так называемого, «режима запасания жиров». Дефициты железа, витамина D и белка могут стать одной из причин появления ограничительного пищевого поведения.

В основном, причины возникновения подобных типов пищевого поведения берут свое начало в детстве:

1. В детстве человека «награждали» едой за какие-то достижения или хорошее поведение. Таким образом, закрепился паттерн: «Я сегодня молодец, угощу себя чем-то вкусным»;

2. В детстве родители успокаивали едой — «Ребенок плачет — дадим ему конфетку»;

3. Традиции. Семейные праздники, встречи с родственниками всегда происходили за столом.

Паттерны, которые появляется в таких ситуациях:

1. Положительные эмоции появляются от еды,

2. Еда — это приятное времяпрепровождение

3. В подростковом возрасте появляется «культ» стройного тела. Если ты не похож на худых и красивых сверстников, то ты не любим.

«Уже во взрослом возрасте человек начинает замечать за собой ограничения в еде, наказание себя отказом от еды, а также возникновения чувства непринятия себя и своего тела. Именно эти факторы лежат в основе ограничительного и эмоционального пищевых поведений», — подчеркивает эндокринолог Евгения Скрынник.

Как вовремя определить наличие проблемы

Для того, чтобы диагностировать эмоциональное или ограничительное пищевые поведения необходимо самостоятельно вести дневник питания с указанием причины съеденной пищи. Например, это может быть чувство голода, еда «за компанию», от скуки и прочее.

Как бороться с перееданием

Для того, чтобы побороть переедание, важно найти иные (не еду) источники хорошего настроения и комфортного состояния. Если еда является для вас источником хорошего настроения или позитивных эмоций, необходимо переключиться на другие виды деятельности, приносящие удовольствие. Это могут быть спорт, хобби, общение с близкими людьми, посещение интересных мероприятий и прочее.

В борьбе с перееданием важно уменьшить его значимость в вашей жизни как источника наслаждения:

1. Составить список из 8—10 активностей, приносящих Вам удовольствие: занятие хобби, поход в театр или на концерт, прогулка с близкими людьми, экскурсии, мастер-класс и т. д.;

2. Применение медитативных практик;

3. «Очистить» холодильник от продуктов из списка к исключению;

4. Постоянное наличие под рукой здоровых перекусов;

5. Если не удается справиться с эмоциями, то не стоит употреблять продукты с высоким гликемическим индексом как отдельный прием пищи. Только в качестве десерта после основного приема пищи. Основной прием пищи должен обязательно содержать тарелку сырых овощей или порцию клетчатки;

6. После приемов пищи необходимо ввести в привычку прогулки по 30—40 минут;