Легкоатлетка рассказала, с чего начинать тренировки по бегу

В августе сотни жителей и гостей столицы приняли участие в марафоне «Зелёное кольцо России». Этот маршрут популярен и у любителей скандинавской ходьбы, и у велосипедистов, и у бегунов. В нашем округе отрезок «Зелёного кольца» проходит через ландшафтный заказник «Тёплый Стан» и Битцевский лесопарк.

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Кстати, заявиться на подобные марафоны могут и люди, совсем далёкие от спорта. А кто-то так и не решается сделать это из-за стеснения или боязни сойти с дистанции. Легкоатлетка Татьяна Партина рассказала нам, как подготовиться к марафонам, что мешает начать бегать и какие места в нашем округе для этого лучше всего подходят.

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НАЙДИТЕ КОМАНДУ

– Тем, кто хочет начать бегать, прежде всего советую найти единомышленников. Сообща многим легче заниматься, это сближает, мотивирует. Можно поискать районные или городские сообщества бегунов. Например, в нашем беговом клубе участие бесплатное, как и консультации тренеров, особенности здоровья тоже учитываем. У нас есть те, кто пришёл в клуб с лишним весом и похудел, – рассказывает тренер.

Также хорошая идея на пробежку взять друзей или родственников. Татьяна иногда бегает в компании сына и дочери. Правда, сын чаще едет рядом на велосипеде. Это хороший способ приобщить детей к здоровому образу жизни на своём примере.

НАДЕВАЙТЕ СИНТЕТИКУ

– Отдавайте предпочтение спортивной одежде из синтетических тканей – хлопок быстро намокает от пота. Кроссовки должны быть с амортизирующей подошвой. Смартфон и ключи я лично ношу в поясной сумке, но тут кому как удобнее (есть и сумки, которые надеваются на верхнюю часть руки). Конечно, нужно взять с собой бутылочку воды, особенно на дистанции подлиннее – от километра и более. Тем, кто только начинает тренироваться, Татьяна советует соблюдать интервалы: две минуты пробежали, одну прошли – и постепенно убирать эти интервалы и увеличивать дистанцию. Например, в её клубе на одной тренировке преодолевают по 5 км. Хорошо бы перед пробежкой сделать СБУ (специальные беговые упражнения): растянуть мышцы с помощью бега на месте, поднимания бедра и захлёстывания голени, сделать перекаты с пятки на носок, прыжки на месте и другие упражнения. В интернете по запросу «комплекс СБУ» легко найти их и посмотреть технику выполнения.

В ПАРКАХ КОМФОРТНЕЕ

– Приятнее всего бегать в парках и на набережных. Я несколько раз в неделю бегаю по экотропе в парке «Коршуниха», живу рядом с ним, на Севастопольском проспекте. Частенько устраиваю пробежки и по Нагатинской набережной в соседнем районе и хожу заниматься на территорию спорткомплекса «Кант» на Нагорной улице (вход свободный для всех). В нашем округе много замечательных мест, было бы желание! Заказник «Тёплый Стан», конечно же, Битцевский лес, парки «Академический», Воронцовский, Воробьёвы горы, – перечисляет легкоатлетка.

Действительно, в парках, в скверах и у прудов часто можно встретить бегунов. Удобные для таких занятий дорожки есть и в парке в пойме реки Битца, и в экопарке «Северное Бутово», и в ландшафтном парке «Южное Бутово», в Ясеневском лесопарке, у Коньковских прудов, в Яблоневом саду, в ЮгоЗападном лесопарке, в парке 70-летия Победы. Школьные стадионы, кстати, тоже открыты – это идеальный вариант для тех, кто предпочитает тренироваться совсем близко от дома.

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