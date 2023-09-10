Остеопат рассказал о необходимости лечения сколиоза перед беременностью

«Самое главное, что приводит к появлению сколиоза, — это искривлённый позвоночник, искривлённый таз мамы. Сколиоз может родить только сколиоз — такой закон. Если у мамы неправильно устроен таз, кости смещены, головка, находясь в костях таза, чуть сдавлена, чуть скручена — это всё закрепляется. Потом это с черепа переходит на шейный позвонок, доходит до крестца, разворачивает крестец, разворачивает тазовые кости, бёдра, голени, разворачиваются также стопы. Тело [ребёнка в утробе — прим. ГМ] оказывается скрученным, сжатым с макушки до стоп.



Чтобы мама не передала ребёнку это печальное состояние, нужно чтобы мама сама до беременности ходила к остеопату, насколько возможно выстроилось, а идеальный вариант, когда у мамы у самой, в её возрасте 1,5-2 месяца хороший остеопат выправляет основание черепа и создаёт ей правильную осанку. Вот тогда она правильно, хорошо родит».