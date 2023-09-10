Остеопат рассказал о необходимости лечения сколиоза перед беременностью
Мать может передать эту патологию ребёнку. Из-за искривлений позвоночника и таза у женщины ребёнок в утробе оказывается «скрученным».
Чтобы избежать этого, необходимо заняться здоровьем спины заблаговременно. Об этом в эфире радиостанции «Говорит Москва» рассказал врач-остеопат Владимир Животов.
«Самое главное, что приводит к появлению сколиоза, — это искривлённый позвоночник, искривлённый таз мамы. Сколиоз может родить только сколиоз — такой закон. Если у мамы неправильно устроен таз, кости смещены, головка, находясь в костях таза, чуть сдавлена, чуть скручена — это всё закрепляется. Потом это с черепа переходит на шейный позвонок, доходит до крестца, разворачивает крестец, разворачивает тазовые кости, бёдра, голени, разворачиваются также стопы. Тело [ребёнка в утробе — прим. ГМ] оказывается скрученным, сжатым с макушки до стоп.
Чтобы мама не передала ребёнку это печальное состояние, нужно чтобы мама сама до беременности ходила к остеопату, насколько возможно выстроилось, а идеальный вариант, когда у мамы у самой, в её возрасте 1,5-2 месяца хороший остеопат выправляет основание черепа и создаёт ей правильную осанку. Вот тогда она правильно, хорошо родит».
Кроме того, женщинам необходимо принимать витамины, отметил Животов. Из-за дефицита макроэлементов во время беременности плод ослабевает, в следствие чего возрастает риск травм позвоночника при родах.Ранее гинеколог предостерегла планирующих беременность женщин от чрезмерной худобы. По словам акушера-гинеколога Дианы Цинцадзе, недостаток веса может привести к бесплодию.
Также дефицит массы тела влияет на уровень гормонов, отметила она.