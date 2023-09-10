Влияние алкоголя на женский организм
Есть справочные таблицы, в которых показано, как разрушается алкоголь в организме. Так вот у женщин это действительно происходит чуть ли не в два раза медленнее. Почему так? Ответ женского организма на спиртное более сложный, чем у мужчин: уже в самом начале, когда алкоголь поступает в желудок, у женщин он расщепляется медленнее. Это происходит из-за того, что активность фермента алкогольдегидрогеназы (АДГ) у мужчин существенно выше. Плюс всасывание спирта из кишечника зависит от фазы месячного цикла, и в критические дни оно существенно выше. У женщин больше жировой ткани, и поэтому в ней больше накапливается алкоголя. Из-за всего этого его действие более токсичное, он сильнее поражает внутренние органы и печень.
Но и это не все. Благодаря наличию большого количества половых гормонов (эстрогенов) клетки печени более чувствительны к токсическому действию спирта. Механизмы такого влияния очень сложны, но из-за этого риск развития у них алкогольной болезни печени в два раза выше, а дозы, необходимые для этого, в два раза ниже.
Эти особенности метаболизма этилового спирта учитывались и при введении официальных умеренных доз алкоголя для мужчин и женщин. Они считаются полезными для сердца и сосудов и применительно к вину составляют 150 мл в день для представительниц прекрасного пола и 300 мл - для сильного пола. Натуральное вино, лучше всего сухое, считается самым оптимальным из всех спиртных напитков. В нем больше всего биологически активных веществ, оказывающих полезные эффекты. При этом красное вино лучше белого, так как цвет большинства полезных веществ - красно-фиолетовый.