Влияние алкоголя на женский организм

Есть справочные таблицы, в которых показано, как разрушается алкоголь в организме. Так вот у женщин это действительно происходит чуть ли не в два раза медленнее. Почему так? Ответ женского организма на спиртное более сложный, чем у мужчин: уже в самом начале, когда алкоголь поступает в желудок, у женщин он расщепляется медленнее. Это происходит из-за того, что активность фермента алкогольдегидрогеназы (АДГ) у мужчин существенно выше. Плюс всасывание спирта из кишечника зависит от фазы месячного цикла, и в критические дни оно существенно выше. У женщин больше жировой ткани, и поэтому в ней больше накапливается алкоголя. Из-за всего этого его действие более токсичное, он сильнее поражает внутренние органы и печень.