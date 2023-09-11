Какие продукты помогут снизить холестерин

Диетолог Мейсон: имбирь борется с холестериновыми бляшками. Известно, что жирная пища, фастфуд и другие вредности на пользу не идут. Конечно, из-за одной сосиски никакой беды не случится, но если налегать на такие вещи регулярно, то сосуды вам спасибо не скажут — появятся холестериновые бляшки. Рассказываем, какие продукты в рационе помогут справиться с ними и снизить уровень холестерина.

© Секрет Фирмы

Продукты от холестерина

Видео дня

Как объяснила диетолог Памела Мейсон, справиться с высоким холестерином помогут пять растительных продуктов. Некоторые наверняка есть у вас в холодильнике.

Имбирь. Полезные продукт для больных сахарным диабетом. Корнеплод поможет снизить холестерин и станет профилактикой образования бляшек. Также имбирь способен укрепить память, повысить концентрацию и замедлить старение мозга;

Чеснок. Самый простой и доступный продукт, который к тому же принесёт массу пользы. Положительным образом на холестерине скажется даже добавление в рацион сушёного чеснока.

Клюква. Ягода богата антиоксидантами, которые не только предупреждают развитие злокачественных новообразований, но и снижают уровень холестерина. Вдобавок, в клюкве полно витаминов — A, бета-каротин, E, K, C, витамины группы В, а ещё кальций, железо, магний и фосфор.

Женьшень. Растение способно снижать уровень «плохого холестерина» и эффективно при раке лёгкого.

Черника. Ещё одна ягода, которая поможет поддержать здоровье сосудов. Помимо этого, её употребление хорошо скажется на пищеварительной системе и окажет бактерицидное действие. К тому же черника — самый редкий в мире аллерген.

Завтрак при высоком холестерине

При высоких показателях холестерина к питанию нужно подходить особенно тщательно. Привычные яйца на завтрак могут оказаться под запретом, а каша не всегда даст желаемую сытость. Вот, какие продукты подойдут на завтрак для тех, у кого высокий холестерин: