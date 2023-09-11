Какие продукты помогут снизить холестерин
Диетолог Мейсон: имбирь борется с холестериновыми бляшками. Известно, что жирная пища, фастфуд и другие вредности на пользу не идут. Конечно, из-за одной сосиски никакой беды не случится, но если налегать на такие вещи регулярно, то сосуды вам спасибо не скажут — появятся холестериновые бляшки. Рассказываем, какие продукты в рационе помогут справиться с ними и снизить уровень холестерина.
Продукты от холестерина
Как объяснила диетолог Памела Мейсон, справиться с высоким холестерином помогут пять растительных продуктов. Некоторые наверняка есть у вас в холодильнике.
- Имбирь. Полезные продукт для больных сахарным диабетом. Корнеплод поможет снизить холестерин и станет профилактикой образования бляшек. Также имбирь способен укрепить память, повысить концентрацию и замедлить старение мозга;
- Чеснок. Самый простой и доступный продукт, который к тому же принесёт массу пользы. Положительным образом на холестерине скажется даже добавление в рацион сушёного чеснока.
- Клюква. Ягода богата антиоксидантами, которые не только предупреждают развитие злокачественных новообразований, но и снижают уровень холестерина. Вдобавок, в клюкве полно витаминов — A, бета-каротин, E, K, C, витамины группы В, а ещё кальций, железо, магний и фосфор.
- Женьшень. Растение способно снижать уровень «плохого холестерина» и эффективно при раке лёгкого.
- Черника. Ещё одна ягода, которая поможет поддержать здоровье сосудов. Помимо этого, её употребление хорошо скажется на пищеварительной системе и окажет бактерицидное действие. К тому же черника — самый редкий в мире аллерген.
Завтрак при высоком холестерине
При высоких показателях холестерина к питанию нужно подходить особенно тщательно. Привычные яйца на завтрак могут оказаться под запретом, а каша не всегда даст желаемую сытость. Вот, какие продукты подойдут на завтрак для тех, у кого высокий холестерин:
- Авокадо. Врачи советуют съедать по одному в день. Продукт довольно калориен, но на холестерин влияет только положительным образом;
- Овёс. Каша из овса действует как губка, которая впитывает в себя лишние жиры;
- Запечёная фасоль. В бобовых тоже достаточно полезной клетчатки, которая как раз и помогает снизить холестерин. К тому же после такого приёма пищи есть захочется нескоро.