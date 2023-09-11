Тренер объяснила, почему лимфодренажные прыжки бесполезны против отеков

Тренер Черепанова объяснила, почему лимфодренажные прыжки неэффективны против отеков
Для того, чтобы избавиться от отека, недостаточно просто выполнять лимфодренажные прыжки. Об этом в разговоре с PrimaMedia заявила фитнес-тренер Алина Черепанова.
По словам эксперта, для того, чтобы запустить процесс движения лимфы, необходимо выполнять обычную зарядку. Она подключает к работе все мышцы, формирует правильное дыхание.
Что касается лимфатических резервуаров тела, Черепанова назвала лучшим из них цистерну Пеккета. Она находится ниже грудобрюшной диафрагмы.
Поскольку двигать лимфу можно через дыхание и работу мышц, диафрагма, являющаяся основной дыхательной мышцей, может воздействовать на этот резервуар.