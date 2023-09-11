Врачи рассказали о пользе имбирно-лимонного напитка

Осенью многие начинают активно заботиться о своем иммунитете, стараясь уберечься от простуд и вирусов. Один из популярных вариантов для профилактики - включение в свой рацион напитка из имбиря и лимона. Эти ингредиенты можно добавлять и в чай, и в простую воду. Вдобавок некоторые расценивают имбирно-лимонный напиток как средство для похудения. Издание «Вести Подмосковья» узнало у специалистов о его пользе и о распространенных мифах.

© Вести Подмосковья

Нутрициолог международной health-tech компании и платформы для биохакинга bioniq Ольга Баян подтвердила, что напиток из имбиря и лимона действительно полезен в межсезонье.

Видео дня

«Имбирь содержит аминокислоты, способные ускорять метаболические процессы в организме. Его можно назвать природным жиросжигателем, но только условно, ведь напрямую на снижение веса имбирь не влияет. Также он богат элементами, снижающими показатели плохого холестерина. А в лимоне есть большое количество витамина С, поэтому на напитке из этих ингредиентов делают акцент в межсезонье. Витамин С снижает общую оксидативную нагрузку на организм, повышает сопротивляемость организма вирусам, хорошо влияет на сердечно-сосудистую систему», - рассказала она.

Врач-гастроэнтеролог, эксперт лаборатории «Гемотест» Екатерина Кашух в беседе с изданием «Вести Подмосковья» отметила, что в корне имбиря содержится 1-3% биологически активного вещества под названием гингерол.

«Есть мнение, что он может снижать воспаление и нормализовывать артериальное давление. Но это только теории, ведь реальных научных доказательств пока очень мало. Гингерол благотворно влияет на ЖКТ - облегчает кишечные симптомы, помогает снять тошноту», - сообщила эксперт.

Екатерина Кашух добавила, что имбирно-лимонный напиток или чай - не лекарственное, но все же неплохое дополнительное средство профилактики и смягчения симптомов при острых респираторных заболеваниях. Он приятно согреет горло, облегчит боль и першение.

Имбирно-лимонный напиток можно употреблять не всем. Нутрициолог Ольга Баян предупредила, что такой элемент профилактики противопоказан пациентам с кишечными дисфункциями и язвой желудка, с дерматитом и иными кожными воспалениями. В целом не стоит браться за напиток натощак, так как большое количество витамина С и имбиря может раздражать кишечную стенку. Лучше включить его в основные приемы пищи.

Интегративный нутрициолог, биохакер и сертифицированный травник Анастасия Костомаха подчеркнула, что такой напиток не рекомендован и пациентам с повышенной кислотностью желудка и чувствительностью зубов. Лимон способен спровоцировать аллергическую реакцию.

«Гастрит, гепатит и панкреатит - противопоказания к любому количеству имбиря. Лимон стоит исключить пациентам с желчнокаменной болезнью, ведь любой кислый продукт провоцирует движение камней и закупорку протоков», - объяснила она.

По словам биохакера Костомахи, имбирно-лимонный напиток не нужно употреблять при температуре выше 38 градусов. Он все-таки согревающий, а значит, способен разогреть тело больного до опасных 39-40 градусов.

Как лучше заварить профилактический напиток из имбиря и лимона? Ольга Баян порекомендовала не кипятить его, чтобы не разрушился витамин С. Стоит нарезать около 5 см корня имбиря на кусочки или натереть, добавить нарезанный лимон, залить литром горячей не кипяченой воды и настаивать 20-25 минут. В холодильнике напиток простоит до трех дней.

А Анастасия Костомаха предложила креативный вариант: на 1 литр горячей воды нужно взять 30 граммов тертого корня имбиря, лимона, 1 столовую ложку меда, ½ чайной ложки куркумы. Воду довести до кипения, добавить тертый имбирь и куркуму, снять с огня и дать настояться минут 7, чтобы отвар остыл примерно до 55 градусов. Затем ввести туда лимон с медом, чтобы сохранить их полезные свойства. Через пять минут можно отбросить все на сито, отжать кусочки лимона.

«Стоит ограничиться максимум литром такого напитка в день, так как он по кислотности достаточно агрессивен для желудка и зубов», - резюмировала специалист.