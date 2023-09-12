Диетологи рассказали о пользе скандинавской диеты

Скандинавская диета появилась 80-х годах XX века в Финляндии и Швеции. С помощью нее странам удалось серьезно сократить смертность своих граждан от сердечно-сосудистых заболеваний, сообщает сайт "Аргументы и факты".

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Диетолог-консультант, заместитель директора АНО НИЦ "Здоровое питание" Алексей Кабанов рассказал, что в прошлом столетии потребление сливочного масла было чрезмерным, к тому же добавлялась страсть к мясным продуктам, что провоцировало болезни сердца к 40 годам.

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В 70-х годах правительство Финляндии начало программу по просвещению населения. Скандинавская диета делает упор на употребление овощей и фруктов, сокращая при этом мясо и заменяя его на рыбу. Также из рациона убирается сливочное масло.

Диетолог-нутрициолог Елена Желянина, в свою очередь, уточнила, что скандинавская диета имеет как плюсы, так и минусы. К положительным сторонам такого режима питания можно отнести исключение полуфабрикатов и переработанных продуктов. Также диета подразумевает использование традиционных и местных качественных продуктов.

"Локальные продукты часто соответствуют генетическим особенностям населения региона. Продукты, которые не требуют длительной перевозки, подвергаются меньшей обработке, имеют более высокое содержание питательных веществ и фитонутриентов", – поделилась она.

Скандинавская диета предполагает употребление морской рыбы, которая содержит полиненасыщенные жирные кислоты омега-3, защищающие сердце и снижающие воспаление.

В рацион также входят брусника, голубика, клюква и другие ягоды, которых много в Северных регионах. Помимо набора определенных продуктов, диета рекомендует особые способы приготовления. В первую очередь – это варка и тушение.