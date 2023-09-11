Врач рассказала, зачем проветривать одеяло на балконе раз в неделю

Постельное бельё надо менять раз в неделю — must have. Люди потеют по-разному, я бы ориентировалась на этот индивидуальный показатель, если вы просыпаетесь, а у вас мокрая подушка и простынь, то её хорошо бы поменять. Если человек не сильно потеет, то раз в неделю — это более-менее. Если сильно, то каждый день тоже можно менять. Самое приятное ощущение — это ощущение свежего чистого белья. С точки зрения гигиены гладить надо. Это нужно, чтобы микроорганизмы и клещи не задерживались».