Врач рассказала, зачем проветривать одеяло на балконе раз в неделю

Сомнолог порекомендовала проветривать одеяло на балконе раз в неделю
Это необходимо для предотвращения размножения клещей. Если постельное белье изготовлено из синтетического материала, вероятность появления в нём паукообразных низка. Об этом в беседе с радиостанцией «Говорит Москва» сообщила врач-сомнолог Елена Царёва.
Менять подушки стоит раз в год.
«Клещи живут в постельном белье, но им нужен субстрат, чтобы там жить. Одного эпителия может не хватить, поэтому там, где есть пух и перья, это более вероятно. Там, где синтетические материалы, то там особо не зацепишься. Поэтому общие рекомендации от сомнологов — менять подушки раз в год. Если очень хочется, то можно ещё проветривать одеяло на балконе раз в неделю.
Постельное бельё надо менять раз в неделю — must have. Люди потеют по-разному, я бы ориентировалась на этот индивидуальный показатель, если вы просыпаетесь, а у вас мокрая подушка и простынь, то её хорошо бы поменять. Если человек не сильно потеет, то раз в неделю — это более-менее. Если сильно, то каждый день тоже можно менять. Самое приятное ощущение — это ощущение свежего чистого белья. С точки зрения гигиены гладить надо. Это нужно, чтобы микроорганизмы и клещи не задерживались».
Царёва отметила, что лучше всего выбирать светлое хлопковое постельное бельё, избегая синтетики и красителей.