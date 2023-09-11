Что будет, если съедать в день по килограмму апельсинов

Апельсины – это не только вкусный, но и полезный фрукт, богатый витаминами и минералами. Но что произойдет, если мы начнем употреблять их в больших количествах, например, по килограмму в день? Попробуем разобраться в этом вопросе.

Польза

Вред

Однако, как и во всем остальном, здесь важно соблюдать меру. Если съедать по килограмму апельсинов в день, это может привести к ряду нежелательных последствий. Во-первых, избыток витамина C может вызвать расстройство желудка, диарею или тошноту. Кроме того, в апельсинах содержится кислота, которая при чрезмерном употреблении может раздражать желудок и вызывать гастрит или язву. Во-вторых, апельсины – это источник фруктозы, которая при избыточном потреблении может привести к увеличению веса. Также стоит учесть, что апельсины содержат достаточно много углеводов, что может быть проблематично для людей с диабетом. В-третьих, у некоторых людей может быть аллергия на цитрусовые, которая проявляется в виде сыпи, зуда, отеков и других симптомов. При этом частое употребление апельсинов может усилить аллергическую реакцию.