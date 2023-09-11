Кундалини-йога – что это такое, чакры, йога для начинающих

Большой гид по Кундалини-йоге.

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Мир йоги огромен. На его изучение иногда нужно потратить довольно много времени и сил, однако результаты всегда приводят в точку гармонии и удовольствия. Один из популярных видов практики – Кундалини. Вместе с экспертом разберёмся во всех тонкостях и узнаем, почему только подготовленный человек может заниматься ею.

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Екатерина Скобликова, инструктор по йоге: «Кундалини-йога благотворно воздействует на нашу материальную и духовную деятельность, гармонично развивая каждую сферу».

Суть Кундалини-йоги

Чтобы вникнуть в глубину этого вида йоги, необходимо понять, что, собственно, представляет из себя термин «Кундалини». Некоторые гуру понимают под ним все результаты наших трудов из прошлых перерождений, так называемое выработанное в прошлом «топливо», заключённое в теле и двигающее человека по жизни, обуславливая его мысли, действия, поступки. Однако, наиболее распространённая характеристика, которой придерживается множество практикующих йогов и учителей – энергия, находящаяся в «спящем» состоянии в районе копчика, в виде завернувшейся в клубок змеи.

Если Кундалини – это энергия, она должна приносить пользу человеку и служить ему, а не находиться в застое или же распыляться попусту. Таким образом, суть этого направления заключается в пробуждении внутренней энергии при помощи крийи, парнаямы и пения мантр. Это является лишь средством для пробуждения Кундалини.

Крийя – последовательные энергизирующие упражнения с направленным воздействием. Пранаяма – дыхательная практика. Мантра – набор звуков, фонем, слов или словосочетаний на санскрите, имеющих резонансное, психологическое и духовное воздействия.

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Какие чакры существуют?

В теле человека, по вертикали позвоночника, расположены семь чакр – энергетических центров, по которым протекает прана, то есть жизненная энергия. Для более чёткого понимания представьте себе семь водоворотов, соединённых протоками, через которые течёт вода, от одного к другому. Когда в проток попадает мусор, им могут быть негативные мысли, тяжёлые эмоции, ненависть и так далее, вода не может плавно течь и в итоге застаивается в одном из водоворотов. Так же и наша энергия, замирая в какой-либо чакре, начинает разрушать изнутри.

Корневая чакра (Муладхара). Находится в самом низу, в основании позвоночника и отвечает за обеспечение базовой потребности в безопасности, стабильности, защищённости. Когда эта чакра проработана, мы чувствуем опору под ногами, крышу над головой, связь и поддержку рода.

Сакральная чакра (Свадхистханна). Расположена в области таза и направлена на чувственные переживания и получение удовольствий от материального мира.

Чакра солнечного сплетения (Манипура). Воздействует на социализацию, проявление себя вовне, самореализацию, получение денежных ресурсов и власти.

Сердечная чакра (Анахата). Находится в области сердца, отвечает за сакральную близость душ, благодарность, принятие, любовь и бескорыстное служение во благо живых существ.

Горловая чакра (Вишудха). Направлена на творческое самовыражение, увлечения и проявление себя в этом мире как созидающей единицы.

Аджна чакра или Третий глаз. Она развивает интуицию, жизненную мудрость, помогает осознать свою миссию.

Краниальная чакра (Сахасрара). Находится в проекции макушки, представляет собой тысячелепестковый лотос и обеспечивает Божественное единение, обретение гармонии души с телом.

Итак, суть Кундалини-йоги заключается в пробуждении энергии в корневой чакре – Муладхаре, а затем в поднятии её до коронной чакры Сахасрары. При движении вверх активизируются энергетические центры, и вещи, за которые они отвечают, легко претворяются в жизнь. Человек развивается во всех важных сферах, а также идёт прогресс в духовном плане. Практикующий может обнаружить в себе новые таланты и способности, любовь к себе и миру, чистоту сознания, огромный прилив сил и бодрости.

На раскрытие каждой чакры посредством крий, пранаям и мантропений уходит в среднем 40 дней, при этом заниматься необходимо каждый день, минимум по одному часу. Если занятие пропущено, всё начинается сначала. Для воздействия на определённую чакру используется последовательность упражнений, которая не меняется и каждый раз остаётся прежней.

Интересным будет отметить, что в России изначально Кундалини-йога использовалась как средство реабилитации и лечения от зависимостей и прекрасно зарекомендовала себя в этом плане, помогая тысячам людей преодолевать пагубные пристрастия и начинать новую осознанную жизнь.

Что важно знать перед практикой?

Необходимо сделать небольшую оговорку о том, что занятие Кундалини-йогой может быть опасно для неподготовленного в духовном плане человека, не знающего, куда направить выделенную энергию. Если человек проявляет любой вид насилия к себе и к окружающим, не склонен к рефлексии, не пытается быть осознанным в повседневной жизни, не следит за собой и своим поведением, пробуждённая энергия будет не во благо.

Поэтому, прежде чем заниматься поднятием Кундалини, необходимо возвыситься над своим эго и земными привязанностями, стать практически бесстрастным человеком, насколько это возможно в современных реалиях, и идти в этой жизни по пути созидания и ненасилия. И, главное, задаться вопросом «Для чего я буду заниматься Кундалини-йогой?» и честно ответить себе. Если ответ лежит в плоскости того, что это модное веяние и надо за ним следовать, или чтобы стать человеком «просветлённым», превосходящим других, следует повременить с решением и пересмотреть свои цели. Данный вид йоги является очень серьёзной духовной практикой, и следует ей заниматься по зову собственной души.

Результаты практики:

обретение физического здоровья;

ощущение счастья и благополучия;

установление порядка в мыслях;

борьба с апатией и пагубными привычками;

приобретение огромного количества энергии для свершения новых задач;

развитие любви и сочувствия к ближнему;

осуществление перехода на новый уровень развития и самореализации; качественно, в лучшую сторону, меняется жизнь.

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Отличие Кундалини-йоги от Хатха-йоги

Основные отличия двух смежных, но всё-таки разных видов йоги заключаются в следующем:

Хатха-йога обусловлена больше физическим аспектом, то есть направлена на очищение, укрепление, оздоровление организма, хотя и не исключает духовного развития, в то время как Кундалини-йога детерминирована эзотерическими учениями и воздействует в первую очередь на душу. Каждое занятие в Кундалини-йоге состоит из строгой, не меняющейся последовательности упражнений, а в Хатха-йоге практика может варьироваться и быть более разнообразной. Также есть отличие и в порядке проведения занятия. Практику поднятия Кундалини необходимо выполнять каждый день, а заниматься Хатха-йогой можно по необходимости в любое удобное время. Практиковать Хатха-йогу может человек любого возраста и подготовки. Кундалини-йогой не рекомендуется заниматься детям и людям, не подготовленным в первую очередь духовно. В таком случае лучшим вариантом будет практика именно направления «Хатха», которая даст общее представление о йоге и спустя время ментально подведёт к мысли о развитии души через Кундалини.

10 асан для практики Кундалини-йоги

Поза прогиба из Тадасаны

Данная крийя стимулирует работу щитовидной железы, пробуждая её, способствует работе надпочечников, раскрывает горловую чакру.

Техника выполнения Вставьте на коврик, соединив носки и пятки вместе.

Выпрямите позвоночник, макушкой тянитесь вверх, займите устойчивое положение в пространстве.

Подкрутите копчик и таз одним движением вперёд, убрав прогиб в пояснице.

Сделайте глубокий вдох, подняв руки над головой, соединив ладони друг с другом в жест «Намасте».

На выдохе прогнитесь назад, стараясь соединить лопатки вместе, вытягивайтесь именно от лопаток, взгляд направлен вверх.

Задержите дыхание в этом положении на 5–10 секунд, затем со вдохом вернитесь в исходное положение, выпрямив спину. Опустите руки. Повторите данный комплекс ещё пять раз.

Поза Бабочки (Баддха Конасана)

Улучшает кровоснабжение органов малого таза, стимулирует выработку половых гормонов, способствует раскрытию тазобедренных суставов, облегчает менструальные боли.

Техника выполнения Сядьте на ягодицы, согнув ноги перед собой, соединив подошвы стоп.

Обхватите ступни в пальцевый замок.

Выпрямитесь по позвоночному столбу, удлините шею, макушкой тянитесь вверх

Выполняйте пружинистые движения коленями вверх-вниз. На вдохе направляйте колени наверх, на выдохе опускайте вниз.

Поза прогибов в грудном отделе позвоночника

Крийя приводит в баланс наш сердечный центр, делая его более открытым. Стимулирует работу эндокринной системы организма, успокаивает разум.

Техника выполнения

Сядьте, скрестив ноги перед собой. Ладони положите на коленные чашечки.

Выпрямите спину, удлините шею, плечи отведите от ушей.

На вдохе плавно выдвиньте грудную клетку вперёд, набрав воздуха в лёгкие, подбородком тянитесь чуть наверх.

На выдохе округлите спину, подбородок положите в ямку между ключицами на грудной клетке, держась руками за колени, оттолкните себя ещё сильнее назад, копчик подкрутите под себя.

Повторяйте ещё 20 раз движения вперёд и назад, синхронизируя движения с дыханием. На вдохе грудь стремится вперёд, на выдохе позвоночник округляется и становится горбатым.

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Поза лягушки (Бхекасана-Мандукасана)

Асана гармонизирует корневую чакру Муладхара, отвечающую за наше ощущение безопасности в мире. Помимо этого, на физическом уровне асана отлично укрепляет бёдра, подтягивает мышцы тазового дна, оказывает профилактику опущения внутренних органов, делает ноги стройными, укрепляет руки, пресс, избавляет от пищеварительных расстройств. На психологическом уровне избавляет от депрессии и навязчивых состояний.

Техника выполнения Встаньте в позу стола, на четвереньки, запястья находятся под плечами.

Медленно начинайте разводить колени в разные стороны друг от друга и остановитесь в максимально комфортном для себя вытяжении по внутренней поверхности бёдер.

Следите за тем, чтобы корпус находился параллельно полу, подтяните живот и напрягите мышцы пресса.

Тазом стремитесь назад, к пяткам.

Поставьте локти на пол, предплечья смотрят друг на друга.

Медленно со вдохом покачивайте тазом вперёд, а на выдохе – назад.

Сделайте 5–7 циклов покачиваний, затем задержитесь в комфортной для себя точке на 30 секунд, дышите глубоко и медленно.

Кошка-Корова (Марджариасана)

Крийя гармонизирует все семь чакр, налаживает работу эндокринной системы, опорно-двигательного аппарата, кровеносной и лимфатической систем. Обеспечивает мобильность позвоночника.

Техника выполнения

Встаньте на четвереньки, запястья находятся под плечами, колени – над тазовыми костями.

На вдохе прогните позвоночник вниз, опустив поясничный отдел, смотрите перед собой, удлинив шею.

На выдохе округляйте позвоночник, подбородок положите на грудь, взгляд направлен в область пупка. Подкрутите копчик внутрь, руками отталкивайтесь от коврика, ещё больше округляя позвоночник.

Повторяйте движения прогиба и округления на протяжении 2–5 минут, при этом двигайтесь плавно и мягко, задействуя каждый позвонок.

Поза Кобры (Бхуджангасана)

Благотворно воздействует на щитовидную железу, раскрывает горловую и сердечную чакру. Развивает дыхательную систему, поясничные и грудные мышцы.

Техника выполнения Лягте на живот, ноги выпрямлены, ладони лежат перед головой и упираются в коврик.

Сделайте глубокий вдох, с выдохом оттолкнитесь ладонями от пола, выпрямляя руки в локтях.

Прогнитесь в пояснице, взгляд направьте прямо, бёдра и лобковая кость прижаты к коврику, а живот стремится оторваться от пола.

Находитесь в данной асане 30 секунд, дышите глубоко и размеренно.

Полулотос

Пробуждает корневую чакру, способствует заземлению и очищению организма. Отлично раскрывает тазобедренные суставы, растягивает мышцы ног, расслабляет тело и ум.

Техника выполнения Сядьте на ягодицы, согните перед собой правую ногу в коленном суставе.

Захватите ладонями стопу левой ноги и положите её на правое бедро, стараясь подтянуть пятку стопы ближе к паху.

Выпрямите спину, ладони сложите перед собой в жест «Намасте», прикройте глаза, направьте внутренний взор в область межбровного пространства, дышите глубоко и стабильно, находясь в данной асане от 30 секунд до одной минуты.

Повторите то же самое на противоположную ногу.

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Динамические скручивания

Данная крийя пробуждает энергию в чакре солнечного сплетения, налаживает нашу связь с миром, способствует самореализации, на уровне физического тела – делает гибким позвоночник, улучшает работу пищеварительной системы, укрепляет мышцы пресса и рук.

Техника выполнения Сидя на полу, скрестите ноги перед собой, выпрямите позвоночный столб.

Разведите руки в стороны, согнув их в локтях, пальцы рук смотрят наверх, в небо.

Держите предплечья параллельно поверхности земли, а локти – на одной линии с плечами.

Соедините подушечки большого и указательного пальца в Джняна (Гиан) мудру, мудру знаний.

Сделайте вдох и скрутите корпус в правую сторону, на выдохе поворачивайте корпус в левую сторону.

Повторяйте скручивания в стороны ещё одну минуту, синхронизируя движения с дыханием.

Кошачьи потягивания

Асана расслабляет тело, растягивает мышцы ног, укрепляет поясничный отдел позвоночника.

Техника выполнения Лягте на спину, выпрямив ноги и вытянув руки за головой. Позвоночник прижмите к коврику.

Согните правую ногу в колене, стопу заведите за левую ногу и скрутитесь в левую сторону. При этом поясницу сохраняйте прижатой к коврику.

Руками тянитесь наверх. Оставайтесь в скрутке от 30 секунд до одной минуты, а затем повторите всё то же самое на левую ногу, скрутившись в правую сторону.

Ягодичный полумост

Данная асана стимулирует работу органов брюшной полости, половых органов, стимулирует кровообращение в малом тазу, укрепляет мышцы ног, ягодиц, плечи и лопатки, развивает чувственность.

Техника выполнения Из положения лёжа на спине вытяните прямые руки вдоль тела, согните ноги в коленях, опираясь на стопы. Прижмите поясницу к коврику.

Со вдохом оторвите таз от пола, лобковой костью тянитесь наверх, напрягите ягодицы и зажмите их.

Постарайтесь направить лопатки друг к другу, сведя их вместе.

С выдохом плавно приземлите таз на коврик. Повторите упражнение в динамике 10–15 раз.