Перечислены опасные для здоровья привычки на кухне

Эксперт по безопасности пищевых продуктов из Университета Флориды, США, Кит Шнайдер призвал не мыть сырое мясо перед его приготовлением. В беседе с HuffPost он предостерег и от других опасных для здоровья привычек на кухне.

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Шнайдер предупредил, что при мытье курицы или другого вида мяса увеличивается риск распространения бактерий и болезнетворных микроорганизмов по всей кухне.

«Это называется перекрестное заражение. Сальмонелла, которая была на птице, при мойке попадает в вашу раковину, на кран, на столешницу», — объяснил специалист.

Он добавил, что обработка водой еще и бесполезна, поскольку не уничтожает микроорганизмы, это происходит при термической обработке.

Перекрестное заражение происходит не только при мытье мяса, продолжил Шнайдер, но и при его разделке. Он рекомендовал использовать разные ножи, тарелки и разделочные доски для мяса, овощей и хлеба. Если по какой-то причине сделать это невозможно, эксперт предложил тщательно мыть приборы после работы с каждым видом продукта.

«Обычные мыло и вода помогут избавиться от большинства микробов», — добавил он.