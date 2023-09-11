Названы блюда, которые помогли Елизавете II дожить до 96 лет

Названы блюда, которые помогли королеве Елизавете II дожить до 96 лет
Покойная королева Великобритании Елизавета II при жизни любила простую и полезную пищу, сообщает Daily Express со ссылкой на королевского шеф-повара Даррена Макгрэйди. В ее ежедневном меню были английский чай с бергамотом, хлопья с йогуртом, тосты с джемом и сытный омлет с копченым лососем или копченая пикша, пишет издание. Также Елизавета II нередко ела крем-брюле с апельсинами и шоколадный бисквитный торт, говорится в сообщении.
Покойная королева была поклонницей простой здоровой еды и жила не для того, чтобы есть, а ела, чтобы жить. У нее был очень практичный подход к еде, блюда в рационе не менялись годами. Каждый день ей накрывали стол в главной столовой Букингемского дворца. Возможно, это ежедневное меню помогло ей дожить до 96 лет, — рассказал Даррен Макгрэйди.
Сообщается, что утро Елизавета II начинала с чашки чая «Эрл Грей» без молока и сахара. К чаю подавали бисквиты и тосты с фруктовым джемом. Во время обеда она могла выпить немного джина или коктейль. На ужин Елизавета II часто ела дичь или галльский стейк из оленины с грибным соусом на основе виски. Если у королевы были гости, она обычно заказывала дополнительные блюда.
Например, если она ужинала с принцем Эндрю, то включала в меню его любимое крем-брюле с сандрингемскими апельсинами. А если ее навещал принц Уильям, заказывала шоколадный бисквитный торт, — сообщил Макгрэйди.