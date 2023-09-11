Названы блюда, которые помогли Елизавете II дожить до 96 лет

Покойная королева была поклонницей простой здоровой еды и жила не для того, чтобы есть, а ела, чтобы жить. У нее был очень практичный подход к еде, блюда в рационе не менялись годами. Каждый день ей накрывали стол в главной столовой Букингемского дворца. Возможно, это ежедневное меню помогло ей дожить до 96 лет, — рассказал Даррен Макгрэйди.