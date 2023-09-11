Назван гриб, употребление которого предотвращает старение

Гриб чага содержит большое количество антиоксидантов, которые предотвращают повреждение клеток и замедляют внешнее старение. Такое мнение выразила блогер Брианна Буп в своих социальных сетях в понедельник, 11 сентября.

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По словам девушки, она регулярно заваривает в чай этот гриб, в котором содержится в 1000 раз больше антиоксидантов, чем в ягодах асаи.

— На самом деле, в грибах чага содержится таких веществ больше, чем в любом другом продукте на планете, — поделилась мнением лидер мнений под никнеймом somushluv в своем аккаунте в TikTok.