Паприка поможет сохранить здоровье сердца и продлить молодость
Популярная при приготовлении блюд паприка не только улучшает вкус продуктов и помогает сохранить молодость человеку, поскольку благотворно влияет на органы, включая сердце и печень.
Кандидат медицинских наук, врач-диетолог Ангелина Дюбина рассказала «Кубанским новостям», почему так полезна эта специя. Своё мнение она высказала на основании личного опыта и наблюдениях коллег за пациентами.
В паприке масса полезных витаминов и минеральных веществ, включая витамин E, который ответственен за молодость организма. В совокупности витамины замедляют процесс старения организма. Антиоксиданты не дают клеткам изнашиваться раньше времени.
Содержащийся в паприке витамин РР улучшает кровоток и препятствует образованию тромбов. Специя также поможет снизить уровень плохого холестерина.
Но чтобы сохранить все полезные свойства этой специи, её следует добавлять в готовые блюда, поскольку при термической обработке паприка теряет около 75% своей пользы.