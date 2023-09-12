Паприка поможет сохранить здоровье сердца и продлить молодость

Популярная при приготовлении блюд паприка не только улучшает вкус продуктов и помогает сохранить молодость человеку, поскольку благотворно влияет на органы, включая сердце и печень.

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Кандидат медицинских наук, врач-диетолог Ангелина Дюбина рассказала «Кубанским новостям», почему так полезна эта специя. Своё мнение она высказала на основании личного опыта и наблюдениях коллег за пациентами.

В паприке масса полезных витаминов и минеральных веществ, включая витамин E, который ответственен за молодость организма. В совокупности витамины замедляют процесс старения организма. Антиоксиданты не дают клеткам изнашиваться раньше времени.

Содержащийся в паприке витамин РР улучшает кровоток и препятствует образованию тромбов. Специя также поможет снизить уровень плохого холестерина.