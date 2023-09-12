Врач рассказала, почему осенью хочется больше спать

Осеннюю хандру провоцирует снижение выработки витамина D, поэтому людям хочется спать больше. Об этом сообщает "Газета.ру" со ссылкой на врача-эндокринолога Светлану Шокур.

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"Осенью световой день становится короче, и наступает дождливая погода. Солнце, которое проникает сквозь тучи, зачастую не дает нужного количества солнечного света для выработки витамина D", – отметила она.

Специалист подчеркнула, что в осенний период в крови увеличивается концентрация мелатонина, для производства которого используется триптофан. Если осенью мелатонина вырабатывается больше, то производство серотонина уменьшается, объяснила эксперт. Она посоветовала включить в свой рацион питания продукты с триптофаном, куда относятся индейка, сыр и орехи.

"Осенью также возможно снижение уровня другого гормона радости – дофамина, поэтому можно включать в свой рацион продукты для его синтеза", – уточнила Шокур.

По словам врача, осенью повышается вероятность появления стрессовых ситуаций. Для поддержки нервной системы она порекомендовала обратить внимание на магний.

"Дефицит магния можно заподозрить при постоянном подавленном настроении, при судорогах, подергивании мышц. Также в осенний период возможно обострение хронических и развитие инфекционных вирусных заболеваний", – добавила она.

Медик указала, что стоит начать употреблять антиоксиданты, витамин С, который присутствует в цитрусах, квашеной капусте, перцах и смородине, а также витамин Е, который содержится в растительных маслах, орехах и печени.