15 минут для счастья: как короткий дневной сон преобразит вашу жизнь

Поможет стать спокойнее и продуктивнее.

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Дневной сон при современном ритме жизни — настоящая роскошь. Но, если вы работаете из дома или сидите с малышом, можно организовать себе небольшую сиесту. Ученые уверены, что 15-минутная передышка днем помогает быть куда более энергичной, активной, проще справляться с работой и не чувствовать усталости.

Быстрый дневной сон помогает лучше концентрироваться на важных задачах: его использовали Уинстон Черчилль и Альберт Эйнштейн, чтобы легче справляться с множеством заданий.

Сиеста помогает перезагрузить мозг, очистить восприятие. Поэтому, даже если сразу после пробуждения вы чувствуете себя немного разбитой, в ближайшие полчаса бодрость вернется, как и ясность ума.

15-минутный отдых днем помогает быть креативным. Такой перерыв особенно важен, если вы занимаетесь творчеством. Очищенные рецепторы помогают мыслить нестандартно и видеть новый подход для решения задач.

Дневной сон снижает уровень стресса и повышает выработку эндорфинов, поэтому дети, которые спят днем, вырастают более спокойными и некапризными.

Как правильно спать днем

Чтобы сиеста помогла, а не навредила, важно соблюдать несколько важных правил. И главное из них — не спать больше 15—20 минут, после этого времени организм погружается в более глубокий сон. Если вы проснетесь не в ту фазу, то вместо бодрости получите разбитость и головную боль.

Не менее важно спать днем в тихой и темной комнате: так мозг по-настоящему отдохнет. Еще один лайфхак — выпить чашку кофе перед сиестой, кофеин начнет работать через 20 минут. Как раз тогда, когда вы проснетесь и почувствуете дополнительный прилив сил.