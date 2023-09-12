15 минут для счастья: как короткий дневной сон преобразит вашу жизнь
Поможет стать спокойнее и продуктивнее.
Дневной сон при современном ритме жизни — настоящая роскошь. Но, если вы работаете из дома или сидите с малышом, можно организовать себе небольшую сиесту. Ученые уверены, что 15-минутная передышка днем помогает быть куда более энергичной, активной, проще справляться с работой и не чувствовать усталости.
- Быстрый дневной сон помогает лучше концентрироваться на важных задачах: его использовали Уинстон Черчилль и Альберт Эйнштейн, чтобы легче справляться с множеством заданий.
- Сиеста помогает перезагрузить мозг, очистить восприятие. Поэтому, даже если сразу после пробуждения вы чувствуете себя немного разбитой, в ближайшие полчаса бодрость вернется, как и ясность ума.
- 15-минутный отдых днем помогает быть креативным. Такой перерыв особенно важен, если вы занимаетесь творчеством. Очищенные рецепторы помогают мыслить нестандартно и видеть новый подход для решения задач.
- Дневной сон снижает уровень стресса и повышает выработку эндорфинов, поэтому дети, которые спят днем, вырастают более спокойными и некапризными.
Как правильно спать днем
Чтобы сиеста помогла, а не навредила, важно соблюдать несколько важных правил. И главное из них — не спать больше 15—20 минут, после этого времени организм погружается в более глубокий сон. Если вы проснетесь не в ту фазу, то вместо бодрости получите разбитость и головную боль.
Не менее важно спать днем в тихой и темной комнате: так мозг по-настоящему отдохнет. Еще один лайфхак — выпить чашку кофе перед сиестой, кофеин начнет работать через 20 минут. Как раз тогда, когда вы проснетесь и почувствуете дополнительный прилив сил.
Не начинайте активную деятельность сразу после пробуждения: дайте себе десять минут мягко проснуться, подышите, сделайте пару упражнений. К тому же, важно не устраивать сиесту после трех дня. Идеальное время для дневного сна — до 14:00.