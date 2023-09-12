$97.92-0.27104.89-0.39

Девушка сбросила 54 килограмма при помощи одного блюда

Блогерша похудела на 54 килограмма при помощи одного простого блюда. Об этом сообщает Super.ru.

Девушка сбросила 54 килограмма при помощи одного блюда
© Unsplash

Еще недавно Мередит весила 117 килограммов, но необычная диета помогла ей избавиться от лишнего веса. Девушка рассказала, что ежедневно питалась следующим набором продуктов:

"Каждый день я съедаю 200 граммов говяжьего фарша, половину банки черной фасоли и все посыпаю перцем".

Помогает ли вода с лимоном похудеть

Ролик о похудении блогерши посмотрели уже 672 тысячи человек. В комментариях многие отметили, что тоже худели на одном единственном блюде, и этот метод сработал. Другие же заявили, что такая система неизменно приводит к срывам.

Ранее "Рамблер" рассказывал о вреде экстремального похудения.

Главное на «Женском»
Больше новостей
Рамблер: главные новости