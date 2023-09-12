Девушка сбросила 54 килограмма при помощи одного блюда

Блогерша похудела на 54 килограмма при помощи одного простого блюда. Об этом сообщает Super.ru.

Еще недавно Мередит весила 117 килограммов, но необычная диета помогла ей избавиться от лишнего веса. Девушка рассказала, что ежедневно питалась следующим набором продуктов:

"Каждый день я съедаю 200 граммов говяжьего фарша, половину банки черной фасоли и все посыпаю перцем".

Ролик о похудении блогерши посмотрели уже 672 тысячи человек. В комментариях многие отметили, что тоже худели на одном единственном блюде, и этот метод сработал. Другие же заявили, что такая система неизменно приводит к срывам.