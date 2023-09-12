Диетолог рассказал, кому противопоказана белковая диета

Диетолог Калина: Белковая диета противопоказана при патологии почек и подагре
Белковая пища считается полезной, поскольку помогает снизить массу тела за счет исключения из рациона сахара, жиров и простых углеводов. Однако вместе с тем злоупотребление такой диетой может привести к дефициту в организме витаминов и полезных микроэлементов, предупредила терапевт, диетолог Наталья Калина в разговоре с «Почему болит».
Все это непременно скажется на внешнем виде человека, поскольку приведет к выпадению волос, ломкости ногтей и сухости кожи.
Кроме того, белок в больших количествах может навредить внутренним органам, которые не в состоянии переварить его в таком количестве.
Поэтому белковая диета противопоказана людям с проблемами почек и подагрой, подчеркнула Калина.
Кроме того, противопоказанием для белковой диеты являются планирование беременности, менопауза, болезни ЖКТ, сердечно-сосудистые заболевания, гипертония. При онкологии и предраковых заболеваниях также нельзя злоупотреблять белковой пищей, добавила эксперт.