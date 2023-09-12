Диетолог назвала категорию людей, чаще страдающих от лишнего веса

Диетолог Стародубцева назвала категорию людей, чаще страдающих от лишнего веса
К 2035 году более половины населения Земли будет страдать от лишнего веса, самая уязвимая категория граждан — дети. О проблеме ожирения рассказала диетолог, нутрициолог Лилия Стародубцева.
По ее словам, с каждым годом количество пациентов с лишним весом увеличивается в разы.
— Я ежедневно сталкиваюсь с детками, у которых уже с ранних лет есть избыток массы тела, — сообщила Стародубцева.
Нутрициолог отметила, что многие обращаются с просьбой составить график похудения. Но начинать надо не с этого, а с причины, из-за которой возникли лишние килограммы, считает специалист. Истинная причина лишнего веса всегда опережает лишние килограммы на несколько шагов.
Сначала в организме происходит сбой, человек полнеет. Далее по цепочке избыток жира вызывает дисбаланс в гормонах, возникают эндокринные нарушения, сбой перемещается на работу таких важных органов, как печень и желчный пузырь, объяснила врач.
Лишний вес отражается не только на внешнем виде и повышает нагрузку на суставы. Он также приводит к сбоям в работе всей эндокринной системы и разбалансировке организма, передает слова нутрициолога РИАМО.
В свою очередь врач доказательной медицины Олег Абакумов отметил, что недостаток сна тоже приводит к появлению лишнего веса. Всего одна ночь без сна приводит к нарушениям в обмене веществ и запускает набор килограммов, пишет Life.ru.