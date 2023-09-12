Врач объяснил, чем обернется прием соды при изжоге

Доктор Мясников не советует использовать пищевую добавку для борьбы с пищевым расстройством.

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Доктор Александр Мясников объяснил, почему нельзя принимать соду при возникновении изжоги. Как отметил врач, это может обернуться крайне серьезными последствиями для организма.