Врач объяснил, чем обернется прием соды при изжоге
Доктор Мясников не советует использовать пищевую добавку для борьбы с пищевым расстройством.
Доктор Александр Мясников объяснил, почему нельзя принимать соду при возникновении изжоги. Как отметил врач, это может обернуться крайне серьезными последствиями для организма.
Прием большого количества соды может нарушить работу почек, привести к определенным кислотно-щелочным изменениям, поэтому не рекомендуем использовать соду, — рассказал специалист в эфире своей программы на «Россия 1».