Диетолог объяснила, как похудеть без строгих диет

Диетолог Лилия Стародубцева в беседе с РИАМО рассказала, как похудеть без строгих диет.

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По словам эксперта, для того, чтобы сбросить вес, необязательно вводить в рацион жесткие ограничения. Самое главное отказаться от продуктов, которые вредят организму. В их числе: рафинированный сахар и сахаросодержащие продукты, переработанное мясо (колбасы, сосиски), мучное с высоким содержанием белой пшеничной муки, а также продукты, в составе которых есть "кулинарный жир".

Кроме того, диетолог посоветовала исключить молочные продукты с наполнителем и красное мясо, которое тяжело усваивается.

Рацион также следует избавить от картофеля и белого шлифованного риса – в их составе слишком много крахмала, который провоцирует скачки глюкозы.

Чтобы снизить вес, медик посоветовала питаться зеленью, овощами, цельными крупами, кислыми ягодами и рыбой.

"Используя эти знания, можно составить разнообразный и сбалансированный рацион питания. Но опять же, если уже есть ощутимые симптомы или дискомфорт, а также лишний вес, лучше всего работать со специалистом", – заключила доктор.