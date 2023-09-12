Названы опасные последствия недостаточного потребления воды

Недостаточное потребление воды может привести к сгущению крови, а также к проблемам в работе кишечника, желчного пузыря и почек. Об этом Москве 24 рассказала врач-диетолог Елена Соломатина.

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"Должна быть определенная вязкость крови. Если воды мало, она становится густой. Это риски тромбообразования. К тому же вязкую кровь достаточно сложно протолкнуть, и сердцу приходится работать с удвоенной силой", – объяснила эксперт.

Вода необходима для производства желудочного сока, ферментов, чтобы пища нормально переваривалась, опорожнялся кишечник. Если ее мало, желчь становится вязкой как пластилин. Это риск образования желчных камней.

Елена Соломатина – врач-диетолог

"Если человек постоянно пьет мало воды, могут появиться камни в мочевом пузыре, поражаются почки. Это все жизненно важные органы. Если нет воды, то кал сухой – это беда многих пожилых людей. Он застаивается в кишечнике, и идет интоксикация, то есть токсины всасываются в кровь", – предупредила специалист.

Для поддержания всех процессов и нормальной работы организма диетолог советует ежедневно употреблять чистую воду из расчета 30 миллилитров на килограмм веса.