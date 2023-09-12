Фитнес-эксперт назвала факторы набора лишнего веса

Эксперт заявила, что обычно на это влияют несколько факторов, такие как неправильное питание, малоподвижный образ, гормональные изменения. Также, по словам Силиной, возможной причиной набора веса могут быть генетические факторы, состояние опорно-двигательного-аппарата и изменение осанки.

«Тело перестает быть таким идеальным, каким бы хотелось, так как при стрессе выделяется гормон кортизол, который становится токсичным для организма, поскольку замедляет метаболизмы и ведет к накоплению лишнего веса», — отметила она.

Ранее эксперты журнала Shape рассказали о привычках, замедляющих похудение. Специалисты отметили, что результативность падает, если при выполнении упражнений на тренажерах облокачиваться на его ручки в случаях, когда это не предусмотрено самой техникой выполнения движения, а также при задержке дыхания.