Мужчина 100 дней ел сырое мясо: что из этого вышло

Поли Лонг, 30-летний житель Бали, решился на необычный вызов. На протяжении 100 дней мужчина на 90% питался сырым мясом. Вдохновили его на этот поступок проблемы с желудком. Своими результатами и впечатлениями он поделился в соцсетях.