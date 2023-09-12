Мужчина 100 дней ел сырое мясо: что из этого вышло
Поли Лонг, 30-летний житель Бали, решился на необычный вызов. На протяжении 100 дней мужчина на 90% питался сырым мясом. Вдохновили его на этот поступок проблемы с желудком. Своими результатами и впечатлениями он поделился в соцсетях.
Как утверждает Лонг, такой рацион улучшил пищеварение, поднял уровень энергии и положительно повлиял на его настроение.
Я хотел поэкспериментировать и понять, как моё тело отреагирует, а также показать публике, что это совершенно безопасно. Основное преимущество, которое я заметил – сырое мясо легче усваивается.
Спорный эксперимент вызвал множество негативных реакций в Сети. Несмотря на заявления Поли, эксперты предупреждают о рисках употребления подобного рациона. Возможно возникновение кишечных инфекций.
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