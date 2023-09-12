Как помочь себе в период менопаузы

В период менопаузы сама женщина может смягчить наиболее неприятные симптомы. Об этом Pravda.Ru рассказал международный эксперт по вопросам репродуктивного здоровья, акушер-гинеколог, кандидат медицинских наук Борис Лордкипанидзе.

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Сохранить молодость, красоту и поддержать здоровье женщинам в первую очередь поможет нормализация режима сна и бодрствования, отметил специалист. Для улучшения качества сна можно принимать успокоительные средства, препараты, которые назначаются на ночь. Желательно, чтобы сон составлял не менее 8-ми часов.

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В питании важно исключить животные жиры, так как при изменении липидного профиля крови, когда нарушается соотношение фракций липопротеидов, появляется склонность к отложению бляшек. И чем больше в организм будет поступать животных жиров, тем больше они будут оседать на стенках сосудов, что в последующем приведет к возникновению сосудистых катастроф.

Для перехода к более качественному питанию нужно больше растительных продуктов и жиров, в частности качественного оливкового масла. Также нужно исключить сахар. Следует избегать майонеза и всевозможных готовых соусов, подчеркнул врач.

Важна физическая активность.

«Найдите возможность посещать фитнес-зал хотя бы 3 раза в неделю по полчаса. Потому что у многих нарушение пищевого поведения приводит к тому, что задолго до клинических проявлений климакса женщина уже резко набирает вес», – пояснил акушер-гинеколог.

Такое изменение веса также меняет картину крови. На этом фоне курение, алкоголь усугубляют гормональные изменения, подчеркнул он.

Говоря о витаминах, Лордкипанидзе заметил, что в климактерическом периоде нужнее всего витамины группы B, витамин С и витамин Е.

Если положительный эффект на фоне всего вышесказанного не достигнут, можно переходить к биологически активным добавкам. В их состав входят фитоэстрогены, то есть эстрогены (женские половые гормоны) растительного происхождения.