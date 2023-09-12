Как помочь себе в период менопаузы

Эксперт рассказал, как женщина может помочь себе в период менопаузы
В период менопаузы сама женщина может смягчить наиболее неприятные симптомы. Об этом Pravda.Ru рассказал международный эксперт по вопросам репродуктивного здоровья, акушер-гинеколог, кандидат медицинских наук Борис Лордкипанидзе.
Сохранить молодость, красоту и поддержать здоровье женщинам в первую очередь поможет нормализация режима сна и бодрствования, отметил специалист. Для улучшения качества сна можно принимать успокоительные средства, препараты, которые назначаются на ночь. Желательно, чтобы сон составлял не менее 8-ми часов.
В питании важно исключить животные жиры, так как при изменении липидного профиля крови, когда нарушается соотношение фракций липопротеидов, появляется склонность к отложению бляшек. И чем больше в организм будет поступать животных жиров, тем больше они будут оседать на стенках сосудов, что в последующем приведет к возникновению сосудистых катастроф.
Для перехода к более качественному питанию нужно больше растительных продуктов и жиров, в частности качественного оливкового масла. Также нужно исключить сахар. Следует избегать майонеза и всевозможных готовых соусов, подчеркнул врач.
Важна физическая активность.
«Найдите возможность посещать фитнес-зал хотя бы 3 раза в неделю по полчаса. Потому что у многих нарушение пищевого поведения приводит к тому, что задолго до клинических проявлений климакса женщина уже резко набирает вес», – пояснил акушер-гинеколог.
Такое изменение веса также меняет картину крови. На этом фоне курение, алкоголь усугубляют гормональные изменения, подчеркнул он.
Говоря о витаминах, Лордкипанидзе заметил, что в климактерическом периоде нужнее всего витамины группы B, витамин С и витамин Е.
Если положительный эффект на фоне всего вышесказанного не достигнут, можно переходить к биологически активным добавкам. В их состав входят фитоэстрогены, то есть эстрогены (женские половые гормоны) растительного происхождения.
«В этот период у женщины происходит естественное снижение концентрации в крови собственного эстрогена, и посредством эндогенного приема биологически активных добавок мы позволяем эстрогену держаться хотя бы около нижней границы физиологической нормы. На этом фоне пациенткам удается достичь нужного эффекта: улучшаются сон, качество жизни, меняется психоэмоциональный статус, снижается склонность к депрессии, к истерическому либо субдепрессивному отношению к жизни», – подытожил специалист.