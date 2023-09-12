Названы простые меры профилактики проблем с потенцией

Мужчинам раскрыли простые меры профилактики проблем с потенцией
Избежать проблем с эрекцией помогут баня, небольшие физические нагрузки и активный образ жизни, уверен врач-уролог Алексей Волков. Эти и некоторые другие простые меры профилактики импотенции он раскрыл мужчинам в беседе с изданием Life.
По словам Волкова, проблемы с эрекцией грозят прежде всего мужчинам, ведущим сидячий образ жизни, поскольку отсутствие движения приводит к угнетению мышечных и сосудистых функций организма. Это, в свою очередь, повышает риск развития аденомы простаты. При этом, как отметил специалист, даже обычная ходьба и легкая физическая нагрузка укрепляют мышцы тазового дна и улучшают самочувствие.
Уролог также посоветовал мужчинам для профилактики проблем с потенцией отказаться от употребления алкоголя и курения и следить за весом. Вредные привычки и ожирение ухудшают кровоснабжение гениталий, следствием чего становится отсутствие эрекции или ее исчезновение во время полового акта.
Помимо этого, Волков предложил мужчинам чаще посещать баню, которая положительно влияет на работу сердца и делает сосуды эластичными, и регулярно употреблять в пищу источники белка — говядину, мясо индейки, кролика или курицы.
"Мужскому организму необходим животный белок в умеренном количестве, так как он является необходимым компонентом для синтеза тестостерона, роста и поддерживания мышечной массы", - Алексей Волков.