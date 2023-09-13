Какие продукты помогают быстрее засыпать

Сон — неотъемлемая часть правильного образа жизни, и его качество влияет на все сферы жизни человека.

© Вечерняя Москва

Невролог-сомнолог из медицинского центра «Атлас» Елена Царева рассказала о том, какие продукты и блюда могут помочь достичь глубокого и спокойного сна, а также избежать бессонницы.

Видео дня

Мелатониновые продукты

Мелатонин — гормон, регулирующей сон и бодрствование, он способен выделяться организмом самостоятельно или же поступать в него извне. Есть некоторые продукты, в которых количество мелатонина близко к его реальному уровню в крови человека.

Среди них вишня, черешня финики, грецкие орехи, семена горчицы и различные крупы, такие как овсянка, перловка, гречка и рис. Можно попробовать добавлять в ужин какие-то из них, чтобы нормализовать сон.

Орехи и триптофан

Триптофан — аминокислота, которая играет важную роль для качества сна и настроения. Она является предшественником серотонина, гормона радости и удовольствия.

Систематическое употребление продуктов, содержащих эту аминокислоту, улучшат не только сон, но и общее настроение. К ним относят: кешью, миндаль, грецкие и кедровые орехи, сыр, индейка, морепродукты и нут.

Минералы

Минералы играют важную роль в поддержании здорового сна. Например, магний помогает справляться со стрессом и расслабиться, что способствуют более быстрому засыпанию. Он содержится в зеленых овощах, бананах и миндальных орехах.

Цинк, как и магний, помогает в борьбе со стрессами. Он содержится в семенах льна, пророщенной пшенице и мидиях.

Кальций не только строительный материал, но также он помогает в образовании мелатонина. Его можно получить из творога или зеленого салата с кунжутом.

Железо поможет снять дискомфорт в области ног, что перед сном особенно важно. Больше всего его в красном мясе.

Желтые фрукты

Исследования показали, что ананасы, апельсины и бананы влияют на уровень мелатонина в крови, способствуя более быстрому засыпанию и глубокому сну. Например, ананасы могут увеличить уровень собственного мелатонина на 226 процентов, бананы — на 180 процентов, а апельсины — на 47 процентов.

Сок черешни и салат латук

Сок черешни, как оказалось, чрезвычайно полезен для сна. Исследования Университета Пенсильвании показали интересные результаты. Например, употребление стакана черешневого сока перед сном может увеличить время сна на 34 минуты и повысить его эффективность на 5-6 процентов.

Салат латук содержит латукариум, вещество обладающее седативными свойствами, которое помогает расслабиться и легче уснуть.

Травяные чаи