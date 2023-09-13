Гинеколог назвала самый опасный период беременности
Каждый из трех триместров беременности важен для внутриутробного развития ребенка, и на каждом из них могут появиться осложнения. Однако именно в первом триместре из-за особенностей организма и формирования плода чаще всего происходят выкидыши и кровотечения, сообщила врач — акушер-гинеколог центра репродуктивного здоровья «СМ-Клиника» Дарья Казакова.
— Зачастую в самом начале беременности женщина еще не знает о своем положении, тем не менее влияние неблагоприятных факторов особенно опасно, когда срок беременности совсем небольшой, — подчеркнула гинеколог.
К факторам риска врач отнесла курение, алкоголь, травмоопасные виды спорта, воздействие на организм некоторых лекарств, рентгеновское излучение и прочее. Гинеколог в беседе с «Известиями» отметила, что для успешного протекания беременности важно соблюдать предписания врача и регулярно посещать женскую консультацию.