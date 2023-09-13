Гинеколог назвала самый опасный период беременности

Каждый из трех триместров беременности важен для внутриутробного развития ребенка, и на каждом из них могут появиться осложнения. Однако именно в первом триместре из-за особенностей организма и формирования плода чаще всего происходят выкидыши и кровотечения, сообщила врач — акушер-гинеколог центра репродуктивного здоровья «СМ-Клиника» Дарья Казакова.