3 гарнира, которые изнашивают сосуды не хуже трансжиров

Один из самых распространенных вопросов, которые задают врачам родственники пациента с инфарктом миокарда, связан с питанием. Люди интересуются, какие продукты под строгим запретом для больного.

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Действительно, чаще от сердечно-сосудистых недугов страдают те, у кого в рационе преобладает ряд продуктов - независимо от того, фиксировались ли у человека опасные для жизни состояния или еще нет.

Как отметила кардиолог, кандидат медицинских наук Анна Кореневич в своем Telegram-канале, первые в списке - быстрые углеводы. И это не только сахар, белый хлеб и сладкая выпечка.

Картошка, белый рис, макароны - те гарниры, с которыми следует быть аккуратнее. Также среди потенциально "запрещенных" продуктов - трансжиры ( маргарин и его производные), красное мясо и продукты его переработки (сосиски, колбасы, пельмени), консервированные продукты, в том числе и овощи. Едва ли пойдет на пользу употребление продуктов, в составе которых дешевые пальмовые масла и много соли, отметила специалист.

Однако стоит помнить, что неправильное питание и лишний вес - это зачастую последствия хронического стресса, также как и инфаркт.

"Причина инфаркта - стресс, а не плохое питание", - пишет врач, отмечая, что за питанием, конечно, нужно следить, но в то же время необходимо работать со стрессом, повышать психологическую гибкость.