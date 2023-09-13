Назван эффективный способ заниматься спортом и худеть

Диетолог Габи Заромскит подсказала способ правильно заниматься спортом, чтобы худеть и оставаться здоровым. Ее слова приводит The Sun.

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Заромскит подчеркнула, что главное правило эффективного похудения — это регулярные тренировки. По ее словам, уже через шесть недель занятий спортом по три раза в неделю у людей повышается количество полезных кишечных бактерий, отвечающих за уменьшение воспаления во всем теле. Диетолог отметила, что начинать активный образ жизни следует с 20-минутных ежедневных тренировок.

Сочетание различных типов упражнений, в том числе аэробных, таких как бег, езда на велосипеде и плавание, а также силовых тренировок с отягощениями, включая упражнения с собственным весом, может принести пользу здоровью кишечника.

Заромскит добавила, что разнообразные виды физической активности помогают оставаться в лучшей форме, чем выполнение одних и тех же упражнений. Помимо привычных кардио и силовых тренировок, она посоветовала практиковать йогу, повороты торса и гимнастику для расслабления. Кроме того, диетолог рекомендовала всегда оставлять дни для отдыха.

«Чрезмерные физические нагрузки могут повысить уровень гормона стресса кортизола, что не только негативно влияет на психическое благополучие и здоровье кишечника, но и затрудняет потерю веса», — сказала Заромскит.