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Врач Манина назвала неожиданную причину осеннего недомогания

О возможной причине осеннего недомогания рассказала врач аллерголог-иммунолог, кандидат медицинских наук Ирина Манина в эфире программы «О самом главном» на канале «Россия 1».

По словам специалиста, обычно возникающие симптомы люди списывают на простуду и респираторные инфекции. Но нередко главной причиной может выступать не вирус, а плесень. Ирина Манина отметила, что осенью в воздухе появляются частицы плесени в большом количестве.

Еще одна возможная причины аллергии, симптомы которой схожи с простудой и ОРВИ, - пылевые клещи. Как объяснила врач, осенью начинается период размножения пылевых клещей, живущих в квартирах.

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