О возможной причине осеннего недомогания рассказала врач аллерголог-иммунолог, кандидат медицинских наук Ирина Манина в эфире программы «О самом главном» на канале «Россия 1».

По словам специалиста, обычно возникающие симптомы люди списывают на простуду и респираторные инфекции. Но нередко главной причиной может выступать не вирус, а плесень. Ирина Манина отметила, что осенью в воздухе появляются частицы плесени в большом количестве.