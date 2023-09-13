Врач Манина назвала неожиданную причину осеннего недомогания
О возможной причине осеннего недомогания рассказала врач аллерголог-иммунолог, кандидат медицинских наук Ирина Манина в эфире программы «О самом главном» на канале «Россия 1».
По словам специалиста, обычно возникающие симптомы люди списывают на простуду и респираторные инфекции. Но нередко главной причиной может выступать не вирус, а плесень. Ирина Манина отметила, что осенью в воздухе появляются частицы плесени в большом количестве.
Еще одна возможная причины аллергии, симптомы которой схожи с простудой и ОРВИ, - пылевые клещи. Как объяснила врач, осенью начинается период размножения пылевых клещей, живущих в квартирах.
Рамблер: главные новости