Ученые рассказали о пользе арбузных косточек

Британские ученые провели исследование и выяснили, что употребление арбузных косточек в пищу может принести пользу организму.

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По словам специалистов, семечки гигантской ягоды, причем как черные, так и белые, содержат много клетчатки. Если их пожарить, то по вкусу они почти не будут отличаться от тыквенных.

В арбузных косточках есть много минеральных веществ и витаминов. Так, в семечках есть магний. Это вещество играет главную роль в производстве энергии, оно полезно для сердца и сосудов. Помимо этого, в этих косточках содержатся жирные кислоты. Они снижают уровень плохого холестерина и уменьшают риск инсульта.