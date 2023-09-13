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Ученые рассказали о пользе арбузных косточек

Британские ученые провели исследование и выяснили, что употребление арбузных косточек в пищу может принести пользу организму.

Ученые рассказали о пользе арбузных косточек
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По словам специалистов, семечки гигантской ягоды, причем как черные, так и белые, содержат много клетчатки. Если их пожарить, то по вкусу они почти не будут отличаться от тыквенных.

В арбузных косточках есть много минеральных веществ и витаминов. Так, в семечках есть магний. Это вещество играет главную роль в производстве энергии, оно полезно для сердца и сосудов. Помимо этого, в этих косточках содержатся жирные кислоты. Они снижают уровень плохого холестерина и уменьшают риск инсульта.

«Семена арбуза – естественный источник фосфора, калия, марганца, фолиевой кислоты, железа и цинка», – цитирует специалистов The Daily Mail.