3 факта о женском теле, о которых не знает большинство мужчин

Мы действительно с разных планет.

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Несмотря на доступность информации в современном мире, редкий мужчина может похвастаться тем, что хорошо знает особенности женщин, которые не присущи сильному полу. Да что там — даже не все женщины хорошо понимают себя. Мы собрали несколько занимательных фактов, которые наверняка станут открытием для вашего партнера.

Женщины видят совсем не так, как мужчины

Речь не о том, что женщины способны различать на несколько миллионов цветов больше, чем мужчины. Прекрасный пол воспринимает пространство по-другому. Вы наверняка сталкивались с этой особенностью, когда ехали вместе со своим мужчиной в авто и он был вашим пассажиром. Многие женщины жалуются на критику их мужчин, когда сама женщина оказывается за рулем. Но женщина вообще не виновата, что не может видеть мир, как ее сильный партнер рядом. Если мужчина может визуализировать пространство вокруг в трех измерениях, женщинам такая «фича» биологически недоступна.

Женщина легче переносит боль

Все дело в том, что женщина на самом деле чувствует боль намного острее мужчины, однако переносит ее легче. Можно сказать, природа запрограммировала женщину быть более выносливой в этом плане, ведь когда-то комфортные роды были невозможными и женский организм делал все, чтобы женщина не умерла от болевого шока. Гормон эстроген, который в несколько раз выше у женщин, помогает прекрасному полу переживать боль не так критично.

Женщина худеет медленнее